12 de octubre de 2026 Inicio
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El Vaticano confirmó cuándo van a operar al papa León XIV y cuánto tiempo seguirá internado

A pocas semanas de su primera visita a la Argentina, el pontífice de 71 años comunicó que deberá ser intervenido en el Policlínico Gemelli de Roma por un nódulo en uno de sus pulmones.

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El papa León XIV afronta una larga gira por Sudamérica el próximo mes.

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León XIV tiene programado su arribo al país el próximo 8 de noviembre.
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El Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos encontraron la lesión en una fase muy inicial y que se encuentra bien localizada. “Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, expresó León XIV, quien también agradeció el acompañamiento espiritual y pidió a los fieles que lo tengan presente en sus oraciones.

La intervención se realizará a menos de un mes de la visita apostólica que León XIV tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el cronograma del viaje.

Según la agenda prevista, el pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11. Durante su estadía, tiene previstas actividades religiosas e institucionales, en una visita que genera expectativa entre los fieles argentinos. La evolución de su estado de salud y los tiempos de recuperación serán determinantes para establecer si podrá cumplir con todas las actividades programadas. Por ahora, no se informó oficialmente que la operación vaya a alterar su agenda internacional.

Cuándo operan al papa León XIV

El líder religioso será intervenido quirúrgicamente este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, y luego quedará internado durante una semana para su correcta recuperación.

Esto implica que el pontífice estadounidense, de 71 años, no podrá asistir a la misa matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

Javier Milei abrió la posibilidad de mover la fecha de la visita del papa León XIV

El Presidente se refirió a la operación que deberá atravesar el sumo pontífice, quien finalmente será intervenido este martes por un nódulo en el pulmón y deberá permanecer al menos una semana internado. "Estamos orando por él", remarcó.

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