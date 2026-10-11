Sorpresa en Brasil: Clarence Seedorf asumió en Corinthians y buscará salvarlo del descenso

El neerlandés será el nuevo entrenador del equipo brasileño, que atraviesa una crisis futbolística. Tendrá bajo su conducción a los argentinos Rodrigo Garro y Fabrizio Angileri, además de figuras como Memphis Depay y Jesse Lingard.

Clarence Seedorf fue anunciado como nuevo entrenador de Corinthians , con el objetivo de revertir el mal momento del equipo y alejarlo de la zona de descenso del Brasileirao. El neerlandés, de 50 años, tendrá el desafío de recuperar a un plantel con futbolistas de trayectoria internacional.

El conjunto paulista viene de una racha negativa de resultados y necesita sumar puntos para mantenerse en la máxima categoría. Seedorf reemplazará a Fernando Diniz y buscará imponer su idea de juego en un contexto de presión.

Entre los futbolistas argentinos que tendrá a disposición aparecen Rodrigo Garro , mediocampista creativo surgido de Instituto y con pasado en Talleres, y Fabrizio Angileri , lateral izquierdo que también jugó en River.

El plantel también cuenta con figuras internacionales como Memphis Depay , delantero neerlandés con pasado en Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid, y Jesse Lingard, mediocampista ofensivo inglés que jugó en Manchester United, West Ham y Nottingham Forest. Otro de los nombres importantes es Yuri Alberto , delantero brasileño.

Antes de iniciar su carrera como técnico, Seedorf construyó una trayectoria destacada en el fútbol europeo. Surgido de Ajax , ganó la Champions League en 1995. Después pasó por Sampdoria , Real Madrid, donde conquistó el torneo en 1998; Inter y Milan , con el que obtuvo otras dos ediciones, en 2003 y 2007.

Así, se convirtió en el primer futbolista en ganar cuatro veces la Champions League con tres clubes diferentes. También integró la selección de Países Bajos y disputó el Mundial de Francia 1998. Su última experiencia como jugador fue en Botafogo, donde se retiró en 2014.

Como entrenador, debutó en el Milan ese mismo año, aunque su ciclo terminó después de pocos meses. Luego dirigió al Shenzhen FC de China y al Deportivo La Coruña, de España, con el que no pudo evitar el descenso. En 2018 asumió al frente de la selección de Camerún, su última experiencia como técnico profesional.

Ahora, Seedorf tendrá una nueva oportunidad en el fútbol brasileño. Su principal objetivo será recuperar la confianza del equipo y conseguir los resultados necesarios para evitar el descenso de Corinthians.