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Ricardo Darín adelantó cómo terminará El Eternauta: "Hay pensado una..."

El actor reveló qué tienen preparado para la serie la productora K&S y Netflix, basada en la legendaria historieta argentina. Y deslizó la posibilidad de hacer una película.

La repercusión de la serie generó más consultas sobre la identidad.

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Netflix

Ricardo Darín, el actor principal de El Eternauta de Netflix, brindó algunos detalles sobre cómo piensan terminar la serie junto a la productora K&S y deslizó: "Hay pensado una tercera temporada corta para el final, que es una idea que a mí me gusta mucho, o una película".

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.
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El intérprete de Juan Salvo en la adaptación del comic del historietista desaparecido por la última dictadura, Héctor Germán Oesterheld, adelantó cómo será el final de la serie en una entrevista con Catalina Dlugi el programa Agarrate Catalina por radio Ciudad AM 1110.

"Lo que estamos pretendiendo es no bajar el nivel de lo que la gente está esperando ver", señaló Darín y agregó que tanto el director Bruno Stagnaro como la productora K&S y Netflix comparten ese objetivo.

El artista también recordó la experiencia de haber presentado el primer capítulo de la serie en pantalla grande, en Costa Salguero, y expresó su deseo de replicar esa instancia con los próximos episodios.

Ricardo Darín pidió que "la gente vuelva al cine como va al teatro"

El actor se tomó un momento para reflexionar sobre las plataformas de streaming en la industria audiovisual actual. Si bien reconoció el aporte de las empresas, el artista remarcó la necesidad de recuperar la experiencia colectiva del cine.

"Necesitamos que la gente vuelva al cine como la gente va al teatro. Ese ritual de estar todos juntos bajo un mismo techo, participando de una historia codo a codo con la comunidad, no se parece a nada", sostuvo Darín, al tiempo que expresó su esperanza de que las plataformas amplíen las ventanas de estreno en salas antes de pasar sus producciones al streaming.

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Sobre la película que protagonizó con Diego Peretti y produjo para Netflix, Lo dejamos acá, resumió la trama como "es un hombre que perdió la paciencia, cosa nada recomendable en el terreno de la psicología" y elogió el trabajo de su colega.

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