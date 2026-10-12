12 de octubre de 2026 Inicio
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En medio de las protestas estudiantiles en Francia, un alumno le disparó al director y una profesora

El adolescente de 14 años usó arma calibre 12 e hirió al personal del colegio al que asistía. Las autoridades explicaron que el estudiante fue detenido y que padecía problemas psicológicos. Emmanuel Macron repudió el episodio de violencia.

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Afortunadamente

Afortunadamente, la vida del director y profesora no corre peligro

En la previa de lo que será la movilización junto a una masiva huelga por protestas estudiantiles en Francia, un adolescente de 14 años disparó contra el director y una profesora de su escuela.

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El hecho, que provocó pánico y tensión entre los estudiantes, ocurrió en un centro educativo de Aubagne, en el sureste de país, cerca de Marsella. Según se detalló, el alumno ingresó y disparó un arma calibre 12 contra el personal de establecimiento educativo. Rápidamente, la escuela fue evacuada y el alumno terminó detenido.

El ataque se produjo este lunes cerca de las 10 (hora local) en el colegio Joseph-Lakanal, cuando el joven abrió fuego contra el director, quien terminó herido en los muslos y la parte baja de la espalda. Posteriormente atacó a la docente, que recibió un perdigón en un muslo. También efectuó un tercer disparo en un pasillo antes de ser reducido por un integrante del personal del establecimiento.

“Por una razón que se desconoce, disparó contra el director”, explicó el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski. Las dos víctimas fueron hospitalizadas, pero sus heridas no ponen en peligro sus vidas. Además, la fiscalía de Marsella informó que el joven era alumno de la institución y si bien no tenía antecedentes conocidos por delincuencia o radicalización, padecía problemas psicológicos.

Si bien se desconocen los motivos puntuales del ataque, se comunicó que este acto no está ligado al movimiento estudiantil. El liceo no está involucrado en el movimiento.

Emmanuel Macron envió sus solidaridad y apoyo a la comunidad educativa

Luego que se diera a conocer el feroz ataque de un adolescente de 14 años contra el director y una profesora de su escuela, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió un mensaje de solidaridad y apoyo a la comunidad educativa afectada.

“Al director y a la profesora heridas esta mañana en un colegio en Aubagne, a los alumnos y a los padres conmocionados, les envío mi plena solidaridad y mi total apoyo”, escribió en su cuenta personal de X y agregó: “Saludo la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo, que permitió evitar lo peor”.

Después de ataque, un asesor educativo logró neutralizar y desarmar al autor del ataque y lo trasladaron a comisaría para interrogarlo. El alumno quedó detenido y la Fiscalía de Marsella abrió una investigación por “intento de asesinato”.

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