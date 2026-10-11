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Qué fue de la vida de Rick Moranis, el actor que estuvo en muchos clásicos de los 90

El intérprete canadiense se convirtió en una figura emblemática de la comedia con películas como Los cazafantasmas, La tienda de los horrores y Cariño, he encogido a los niños, antes de alejarse de Hollywood durante varios años.

Rick Moranis vuelve a ponerse en la piel de Casco Oscuro para la nueva entrega de La loca historia de las galaxias.
Rick Moranis vuelve a ponerse en la piel de Casco Oscuro para la nueva entrega de La loca historia de las galaxias.
  • Los clásicos que marcaron la carrera de Rick Moranis.
  • Por qué decidió alejarse de la actuación.
  • La película de Cazafantasmas a la que decidió no regresar.
  • El proyecto que podría haber marcado su vuelta años atrás.
  • El esperado regreso de Rick Moranis con Spaceballs 2.

Qué fue de la vida de Rick Moranis: el actor que estuvo en muchos clásicos de los 90 y se convirtió en una de las caras más reconocidas de la comedia estadounidense gracias a películas como Los cazafantasmas y La tienda de los horrores. Sin embargo, decidió alejarse de Hollywood.

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Frederick Allan Moranis nació en 1953 en Ontario, Canadá. Antes de convertirse en una figura reconocida de la pantalla, comenzó su carrera en la radio durante la década de 1970, donde trabajó como DJ bajo el nombre de Rick Allan. Con el tiempo se acercó a la comedia y comenzó a participar en programas de televisión.

El intérprete mantiene intacto el cariño de varias generaciones de fanáticos, que recibieron con entusiasmo la noticia de su regreso. Su aparición en la Comic-Con de San Diego en 2026 fue una muestra del interés que todavía despierta su trayectoria y, especialmente, uno de sus personajes más recordados: Casco Oscuro.

Qué fue de la vida del actor Rick Moranis

Rick Moranis se alejó progresivamente de Hollywood después de alcanzar la fama con algunas de las comedias más recordadas de los años 80 y 90. Tras la muerte de su esposa, Ann Belsky, en 1991, decidió priorizar la crianza de sus hijos y reducir su actividad frente a las cámaras.

Aunque continuó trabajando ocasionalmente como actor de voz, su última aparición en un film de acción real había sido en Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos, estrenada en 1997. Durante años también rechazó propuestas para recuperar algunos de sus personajes más conocidos.

Ahora, después de una extensa pausa, prepara su regreso a la pantalla grande con Spaceballs: The New One. Volverá a interpretar a Casco Oscuro, el personaje que convirtió en uno de los grandes íconos de La loca historia de las galaxias. La producción llegará a los cines el 23 de abril de 2027. Además, su regreso ya tuvo uno de sus primeros grandes momentos públicos en 2026, cuando apareció en la Comic-Con de San Diego y recibió una ovación del público.

La nueva entrega contará nuevamente con parte del universo de la producción original y tendrá a Moranis como uno de sus principales atractivos. El proyecto también representa un reencuentro con una etapa especialmente importante de su carrera, cuando protagonizó varias de las comedias más populares de los años 80 y 90.

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