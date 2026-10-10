10 de octubre de 2026 Inicio
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Con gol de Cuti Romero, Atlético de Madrid le ganó a Alavés y no le pierde pisada a Barcelona

El conjunto del Cholo Simeone comenzó ganando, pero el argentino Lucas Boyé logró el empate desde el punto penal minutos antes que finalice la primera etapa. Luego, apareció el defensor de la Selección argentina para lograr el triunfo y dejar segundo al Colchonero, por detrás del conjunto culé, líder del campeonato.

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Cuti Romero marcó su primero gol con la camiseta del Atlético de Madrid.

Cuti Romero marcó su primero gol con la camiseta del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid logró tres puntos valiosísimos de la mano del argentino Cristian “Cuti” Romero quien convirtió el 2 a 1 con el que el equipo de Diego Simeone le ganó a Deportivo Alavés, por la 8° fecha de LaLiga.

Barcelona fue campeón en España este año.
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El conjunto madrileño comenzó ganando cuando el partido promediaba los 33 minutos de la primera etapa gracias a la apertura del marcador a través de Alex Grimaldo, tras una excelente jugada en conjunto por la banda izquierda. Si bien el Colchonero intentó estirar la ventaja no pudo quebrantar nuevamente la valla de su rival y sobre el final del primer tiempo, los locales lograron la igualdad gracias al tanto del argentino Lucas Boyé, mediante una definición de tiro penal.

Ya en la parte complementaria, y con Julián Álvarez en cancha, el Aleti comenzó a inclinar la cancha para finalmente volver a ponerse en ventaja, pero tanto Antonio Sivera como la defensa e incluso los palos ahogaron los gritos del rojiblanco.

La tarjeta roja de Ángel Pérez en el equipo de los Gloriosos por una grosera falta a La Araña, hizo que Atlético se adueñara de la pelota, pero aún así le costaba convertir el segundo gol que finalmente llegó sobre el final del partido: a los 88 minutos, Alex Baena lanzó un centro con total delicadeza directo a la cabeza del defensor campeón del mundo en Qatar 2022.

Este tanto no solo sirvió para darle la victoria agónica a los madrileños y seguir en el segundo puesto en LaLiga, sino también para no perderle pisada a Barcelona, líder del campeonato. Además, para el cordobés significó su primer tanto con la camiseta de Atlético de Madrid.

Cuándo vuelve a jugar Atlético de Madrid

Tras lograr los tres puntos en la LaLiga para cosechar 19 unidades y quedarse con el segundo puesto, detrás de Barcelona, Atlético de Madrid ya tendrá que pensar en lo que serán los próximos compromisos.

El primero será el martes 13 a las 16 (hora argentina) en condición de local cuando reciba al Manchester United del argentino, Lisandro Martínez, correspondiente a la segunda fecha de la Champions League. En esta liga, el conjunto inglés marcha cuarto gracias a la victoria en el debut; mientras que el español está 21° tras la derrota por 2 a 1.

Ya pensando en la competencia local, el Colchonero jugará por la 9° fecha, nuevamente en condición de visitante el sábado 17 contra Español, desde las 9, horario de Argentina.

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