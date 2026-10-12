12 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei abrió la posibilidad de mover la fecha de la visita del papa León XIV

El Presidente se refirió a la operación que deberá atravesar el sumo pontífice, quien finalmente será intervenido este martes por un nódulo en el pulmón y deberá permanecer al menos una semana internado. "Estamos orando por él", remarcó.

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León XIV tiene programado su arribo al país el próximo 8 de noviembre.

León XIV tiene programado su arribo al país el próximo 8 de noviembre.

Javier Milei abrió la posibilidad de reprogramar la visita del papa León XIV a la Argentina luego de que se conociera que deberá ser operado de un nódulo en el pulmón. Según informó el Vaticano, el sumo pontífice será intervenido quirúrgicamente este martes y tendrá al menos una semana de recuperación.

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“Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre, al referirse a la posibilidad de modificar el cronograma previsto para la visita papal.

Milei explicó que el viaje tiene una relevancia particular tanto por el peso religioso del Papa en el país como por su condición de jefe de Estado. “Hice pública la preocupación al respecto de que estábamos orando por él para que pueda venir a la Argentina”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la visita reúne dos dimensiones importantes. “Está la magnitud religiosa. En el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo tanto, es el líder espiritual del 75% de los argentinos. Es un dato que uno no puede soslayar”, expresó.

El mandatario también destacó el alcance internacional de León XIV y su papel institucional como jefe de Estado del Vaticano. “Al mismo tiempo, hay otro dato muy importante, que es que es un jefe de Estado y un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Todos los líderes son importantes, pero el Papa tiene una magnitud planetaria distinta”, afirmó.

Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del Papa está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido en Buenos Aires y mantendrá encuentros institucionales con Javier Milei y otras autoridades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La agenda también incluye encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. Al regresar a Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes.

La última jornada será el miércoles 11 de noviembre, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por América Latina.

Por el momento, el cronograma se mantiene sin cambios, aunque la evolución de la salud del pontífice podría obligar a revisar las fechas previstas.

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