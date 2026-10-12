Cual es el pueblo de Málaga que ofrece trabajo y vivienda para hacer mudarte allí Una casa rural propone una experiencia de intercambio para viajeros que quieran alojarse durante varias semanas y colaborar con distintas tareas del establecimiento. Por Agregar C5N en









Comares, uno de los pueblos blancos de Málaga, ofrece una experiencia de intercambio para quienes buscan vivir durante unas semanas en un entorno rural.

La propuesta contempla estancias de entre dos y cinco semanas.

Los participantes reciben habitación privada, internet y tres comidas diarias.

Las tareas incluyen mantenimiento, pintura, reparaciones y cuidado de perros.

La experiencia requiere una determinada cantidad de horas de colaboración por semana. Una casa rural en la provincia de Málaga ofrece una particular propuesta para quienes quieran pasar una temporada en este pueblo de la Axarquía. La experiencia contempla estancias de cinco semanas y requiere 25 horas de trabajo por semana. ¿Cuál es el pueblo que ofrece trabajo y vivienda?

A través de la plataforma Worldpackers, los viajeros pueden acceder a una habitación privada, conexión a internet y tres comidas diarias a cambio de colaborar con distintas tareas de mantenimiento. Entre las actividades se encuentran pintar paredes, ordenar espacios de la casa, realizar pequeñas reparaciones y cuidar a los perros que viven en la propiedad.

Para acceder, es necesario ser mayor de 18 años y contar con una membresía de la plataforma. Según la modalidad elegida, el costo anual puede variar entre 50 y 140 euros. El beneficio permite acceder a las experiencias publicadas y a los servicios de asistencia durante el viaje. Sin embargo, el participante debe hacerse cargo de gastos como el transporte hasta el destino, el seguro, los visados cuando correspondan y sus gastos personales.

Este es el pueblo español que ofrece vivienda y trabajo Comares es una localidad de la comarca de la Axarquía, conocida por su paisaje montañoso, sus calles estrechas y sus construcciones de estilo tradicional. Es uno de los llamados pueblos blancos de Málaga y se encuentra rodeado por un entorno rural.

Su ubicación permite combinar la vida tranquila de un pequeño municipio con la posibilidad de conocer otros puntos de la provincia. La propuesta está pensada justamente para quienes buscan alejarse durante algunas semanas del ritmo habitual y vivir una experiencia diferente en un entorno rural.

La propuesta funciona bajo el sistema de intercambio de Worldpackers: el viajero aporta determinadas horas de trabajo y recibe alojamiento y alimentación durante la estancia. Por eso, no equivale a un alquiler gratuito ni a un puesto laboral convencional. La plataforma reúne este tipo de experiencias en distintos lugares del mundo y permite que viajeros colaboren con anfitriones a cambio de hospedaje y otros beneficios. En este caso, la actividad se desarrolla dentro de una casa rural de Comares.