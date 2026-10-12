IR A
IR A

Se filtró la única prohibición de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en su casamiento

La celebración tendrá varias particularidades que ya empezaron a salir a la luz y que marcan cómo la pareja planea vivir uno de los días más importantes de su relación.

Esto estará prohibido en el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Esto estará prohibido en el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Redes sociales
  • Tini Stoessel y Rodrigo De Paul celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre.
  • La pareja eligió una forma particular para llevar adelante la ceremonia.
  • Yanina Latorre reveló detalles de los invitados y algunas ausencias.
  • Los novios tomaron una decisión para mantener la privacidad de la celebración.

La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del año ya empezó y, de a poco, aparecen nuevos detalles sobre cómo será la celebración. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el sí el próximo 19 de diciembre, en un evento que promete reunir a figuras del espectáculo, la música y el fútbol. Sin embargo, los novios ya tomaron una decisión para mantener algunos aspectos de la noche lejos de las miradas ajenas.

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.
Te puede interesar:

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

Esta es la única prohibición que habrá en el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Esta es la única prohibición que habrá en el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde también dio detalles sobre la ceremonia y la lista de invitados. Según explicó, la pareja no tendrá un casamiento legal ni pasará por el Registro Civil. En cambio, la idea es que Guido, el hermano del futbolista campeón del mundo, sea quien los case durante la celebración.

Entre las condiciones que establecieron para el evento, hay una que involucra directamente a todos los invitados. La conductora confirmó que estará prohibido usar celulares para sacar fotos o grabar videos durante la fiesta. De esta manera, Tini y De Paul buscan reservarse el control de las imágenes de su gran día y evitar que se filtren registros antes de que ellos decidan compartirlos.

Así fue la decisión de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel para su casamiento

Al explicar cómo se aplicará la medida, Latorre fue clara sobre la intención de los novios. “El tema es que nadie va a tener imágenes, están prohibidos los celulares”, contó en su programa. Además, adelantó que las únicas fotos y videos que se conocerán serán los que la propia pareja publique después, tanto de la ceremonia como de la decoración y el lugar elegido para la celebración.

Durante la fiesta, los invitados tendrán prohibido el uso del celular.

Durante la fiesta, los invitados tendrán prohibido el uso del celular.

La periodista también brindó información sobre los invitados y desmintió que Emilia Mernes y Duki vayan a participar de la boda. “No están invitados. No se amigó Tini con ellos”, aseguró. En cambio, entre los nombres que mencionó aparecen María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Lionel Messi y Paulo Dybala. También explicó que habrá futbolistas de la Selección argentina, aunque la invitación estará reservada para aquellos que mantienen una amistad con De Paul.

La celebración se realizará en El Dok - Haras, un espacio para eventos ubicado en las afueras de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y se extenderá durante tres días. Otro de los aspectos que todavía se mantiene en secreto es la decoración, sobre la que Latorre prefirió no dar detalles. Así, mientras crece la expectativa por la boda, los novios ya dejaron en claro que quieren disfrutar de la fiesta sin teléfonos apuntándolos y decidir por sí mismos cuándo mostrar los momentos más importantes de la celebración.

Noticias relacionadas

Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.
play

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

La artista reapareció y se refirió al cruce de su ex con la conductora en el reality culinario.

La fuerte reacción de La Joaqui ante las preguntas picantes que le hizo Wanda Nara a Luck Ra

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: quien es

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.

La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..."

últimas noticias

Una usuaria atacó a Azul y la comparó con su padre, pero Gustavo Yankelevich la defendió: Es un sol

Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul luego de haber sido atacada en redes

Hace 29 minutos
Fin de semana largo: viajaron 1,5 millones de turistas y el gasto cayó 2,2% en términos reales

Fin de semana largo: viajaron 1,5 millones de turistas y el gasto cayó 2,2% en términos reales

Hace 36 minutos
Conocé cómo es la casa de Daniel Osvaldo en Lomas de Zamora.

Cuatro pisos y ascensor incluido: así es la casa de Daniel Osvaldo

Hace 53 minutos
Comares, uno de los pueblos blancos de Málaga, ofrece una experiencia de intercambio para quienes buscan vivir durante unas semanas en un entorno rural.

Cual es el pueblo de Málaga que ofrece trabajo y vivienda para hacer mudarte allí

Hace 1 hora
El río Uruguay sigue creciendo en Monte Caseros.

El Niño golpea al Litoral: el río Uruguay sigue creciendo en Monte Caseros y hay autoevacuados

Hace 1 hora