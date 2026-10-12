Se filtró la única prohibición de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en su casamiento La celebración tendrá varias particularidades que ya empezaron a salir a la luz y que marcan cómo la pareja planea vivir uno de los días más importantes de su relación. Agregar C5N en









Esto estará prohibido en el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Redes sociales

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre.

La pareja eligió una forma particular para llevar adelante la ceremonia.

Yanina Latorre reveló detalles de los invitados y algunas ausencias.

Los novios tomaron una decisión para mantener la privacidad de la celebración. La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del año ya empezó y, de a poco, aparecen nuevos detalles sobre cómo será la celebración. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el sí el próximo 19 de diciembre, en un evento que promete reunir a figuras del espectáculo, la música y el fútbol. Sin embargo, los novios ya tomaron una decisión para mantener algunos aspectos de la noche lejos de las miradas ajenas.

Esta es la única prohibición que habrá en el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Redes sociales La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde también dio detalles sobre la ceremonia y la lista de invitados. Según explicó, la pareja no tendrá un casamiento legal ni pasará por el Registro Civil. En cambio, la idea es que Guido, el hermano del futbolista campeón del mundo, sea quien los case durante la celebración.

Entre las condiciones que establecieron para el evento, hay una que involucra directamente a todos los invitados. La conductora confirmó que estará prohibido usar celulares para sacar fotos o grabar videos durante la fiesta. De esta manera, Tini y De Paul buscan reservarse el control de las imágenes de su gran día y evitar que se filtren registros antes de que ellos decidan compartirlos.

Así fue la decisión de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel para su casamiento Al explicar cómo se aplicará la medida, Latorre fue clara sobre la intención de los novios. “El tema es que nadie va a tener imágenes, están prohibidos los celulares”, contó en su programa. Además, adelantó que las únicas fotos y videos que se conocerán serán los que la propia pareja publique después, tanto de la ceremonia como de la decoración y el lugar elegido para la celebración.

Durante la fiesta, los invitados tendrán prohibido el uso del celular. Instagram La periodista también brindó información sobre los invitados y desmintió que Emilia Mernes y Duki vayan a participar de la boda. “No están invitados. No se amigó Tini con ellos”, aseguró. En cambio, entre los nombres que mencionó aparecen María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Lionel Messi y Paulo Dybala. También explicó que habrá futbolistas de la Selección argentina, aunque la invitación estará reservada para aquellos que mantienen una amistad con De Paul.