Continúa el traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz: mudan a al menos 150 detenidos

Tras la firma del convenio entre el gobierno porteño y la Nación, sigue la mudanza de los 1.500 detenidos al nuevo complejo penitenciario con capacidad para 2.232 internos.

El Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz recibirá a unas 1.500 personas provenientes de Villa Devoto y 700 cupos para detenidos en seccionales y alcaidías de la Ciudad.

El traslado gradual de los 1.500 presos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz que comenzó este domingo tras la firma del convenio entre el gobierno porteño y la Nación continúa este lunes con la mudanza de entre 150 y 300 detenidos.

El operativo incluye un despliegue de móviles de la Policía Federal Argentina, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional, personal de la sección de perros y unidades de Bomberos .

Este domingo, la Policía trasladó a los primeros 326 internos, y el lunes el número podría llegar a 300 según las condiciones de seguridad previstas para cada movimiento.

AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia. pic.twitter.com/e9w8TC44ls

La nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz es la más moderna de la Argentina, fue construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al ministerio de Seguridad de la Nación para vaciar definitivamente el penal de Villa Devoto , un compromiso que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , asumió con los vecinos del barrio.

Levantado sobre un terreno de 80 hectáreas, el complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos .

Cómo se diseñó el operativo de seguridad para trasladar a los presos a Marcos Paz

Para llevar adelante el traslado se creó un Comando Unificado integrado por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Este organismo está a cargo de planificar, coordinar y ejecutar el operativo de traslado de manera gradual y progresiva.

El plan contempla el perfil criminológico de cada interno y la prevención de riesgos durante el recorrido hacia el nuevo predio. La construcción de la nueva cárcel estuvo paralizada durante cinco años, hasta que el gobierno liderado por Macri decidió reactivarla en diciembre de 2024.

Una vez que concluya el traslado de las presos de Devoto, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial nacional.