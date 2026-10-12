12 de octubre de 2026 Inicio
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El Nobel de Economía fue para dos especialistas en estabilización: los modelos que desafían el programa de Javier Milei

El premio fue para los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford, quienes exploraron cómo las decisiones de la microeconomía pueden afectar la macroeconomía. ¿Dónde choca y dónde coincide con el plan económico del Gobierno?

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Hall y Woodford construyeron modelos desde las decisiones individuales.

Hall y Woodford construyeron modelos desde las decisiones individuales.

Premio Nobel

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la Universidad de Columbia, fueron reconocidos este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026. La Real Academia de Ciencias de Suecia, con sede en Estocolmo, valoró sus modelos macroeconómicos, que mejoraron la capacidad de los gobiernos y los bancos centrales para amortiguar los vaivenes de la actividad.

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El jurado destacó el aporte de ambos a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Hall y Woodford propusieron entender la economía de abajo hacia arriba: lo que ocurre en el conjunto surge de las decisiones de millones de hogares y empresas.

La política de estabilización nació con las ideas de John Maynard Keynes, hace casi un siglo. Su premisa es que la demanda no siempre se ajusta a lo que la economía puede producir. Si es muy baja, se disparan el desempleo y el estancamiento; si es muy alta, la economía se recalienta y suben los precios. Por eso, el Estado y el banco central pueden acelerar o frenar.

Hall atacó uno de los puntos más difíciles: cómo se define cuánto consume una familia. Su idea fue dar vuelta al enfoque. Si el consumo depende de lo que cada hogar espera ganar en el futuro, entonces los cambios solo ocurren cuando llega información nueva, que por definición es impredecible. Por lo tanto, la variación del consumo tampoco debería poder anticiparse.

Las pruebas le dieron la razón. En 1978 publicó el artículo que lo consagró y, en 1982, junto con Frederic Mishkin, mostró con datos de hogares que cerca del 80% decide como lo anticipa la teoría. El resto vive al día, sin ahorros ni acceso al crédito. Esa distinción hoy forma parte de los modelos que usan los bancos centrales.

Woodford, en un libro de 2003, presentó un modelo completo con tres ecuaciones que funciona como un laboratorio para quienes toman decisiones. Permite estimar qué pasa con el PBI y la inflación si se baja la tasa de interés, o cuánto hay que subirla para contener los precios.

Dos ideas son centrales. La primera es que las empresas, al fijar precios, miran hacia adelante y saben que cambiarlos todo el tiempo es costoso. Por eso, las expectativas sobre las tasas futuras importan, y la credibilidad y la transparencia de un banco central pasan a ser claves. La segunda es la brecha del producto, que mide la distancia entre lo que la economía produce y lo que podría producir si los precios se ajustaran libremente. La tarea de la política de estabilización es llevar esa brecha hacia cero.

A diferencia de los modelos keynesianos tradicionales, el esquema de Woodford recomienda enfriar la economía con tasas más altas ante shocks de oferta, como un salto en los precios de la energía. Eso permitió responder mejor a las crisis recientes que durante los años 70. Esta política contracíclica va a contramano del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, a la vez que tampoco aplica la expansión de las tasas de interés que propone el modelo.

El presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas, John Hassler, subrayó que la obra de los galardonados brindó una base teórica sólida para los modelos que hoy emplean bancos centrales y gobiernos de todo el mundo. Según explicó, esas herramientas dejan al mundo mejor preparado para shocks como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo.

La Academia sostuvo que estos modelos resultaron muy útiles durante la pandemia y la crisis energética de los últimos años, que no dejaron secuelas tan duraderas como las de los 70. Las recesiones y los episodios de alta inflación no desaparecieron, pero duran menos.

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