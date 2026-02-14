La impresionante transformación de un actor para hacer de Hagrid en una nueva serie de Harry Potter En una entrevista con The Guardian, el actor, reconocido por su papel en “Muertos de risa”, se refirió a la relación con su cuerpo, los tatuajes y el proceso de transformación para su nuevo papel en el mundo mágico. + Seguir en







Frost mantiene su cercanía habitual, dejando claro que la amistad y el humor continúan siendo ejes esenciales de su vida. Su recorrido combina transformación personal, vínculos genuinos y una presencia consolidada en el cine contemporáneo.

Nick Frost ha sido seleccionado para interpretar a Rubeus Hagrid en la nueva serie de Harry Potter de HBO, programada para estrenarse en 2027.





Se han liberado imágenes del actor, conocido por la trilogía del Cornetto, luciendo la icónica barba y melena del guardabosques de Hogwarts.





Frost busca explorar matices del personaje tras el legado de Robbie Coltrane.





La serie es un reinicio televisivo de HBO que adapta los libros, con una temporada dedicada a cada novela, comenzando la producción en 2025. Nick Frost, reconocido por su interpretación de Ed en la comedia de culto Muertos de risa, asume una nueva etapa profesional con su papel de Hagrid en la próxima serie de Harry Potter producida por HBO. La expectativa internacional ante su participación en esta adaptación televisiva fue considerable. En una entrevista con The Guardian, Frost repasó momentos clave de su vida y carrera.

El actor se refirió a la relación con su cuerpo, los tatuajes y el proceso de transformación para su nuevo papel en el mundo mágico.

La cultura pop influyó en su carrera y lo llevó a experiencias singulares con figuras del cine. “Tarantino ama a Ed de Muertos de risa y siempre me impresiona saber que tiene fotos mías en su cine. Estuve ahí y las vi, porque él y Edgar Wright se hicieron amigos. Es extraño: fui fan de películas como Perros de la calle, y de pronto el director tiene mi cara en el vestíbulo de su cine”, destacó Frost para The Guardian.

nickfrosthagrid_eb9k Nick Frost y su papel como Hadrig La elección de Frost como Hagrid en el esperado remake de Harry Potter generó numerosos comentarios. Consultado por The Guardian sobre su relación con la saga, relató: “Vi todas las películas. En casa las vemos como familia cada Navidad, comenzamos el 20 de diciembre y terminamos una semana y media después”.

Sobre el proceso que lo llevó a obtener el papel, Frost reveló un método poco convencional: “Antes de que me eligieran como Hagrid, mi pareja sugirió intentar ‘manifestarlo’. Así que el último diciembre vi todas las películas en el canal Sky Harry Potter, mientras escribía la palabra ‘Hagrid’ 7.000 veces”, explicó.