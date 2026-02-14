El look de Neymar que se robó todas las miradas: un pantalón que promete ser tendencia en 2026 Los jeans con cruces que popularizó el brasileño son un estilo de pantalón con diseño bordado o estampado y generalmente de corte baggy fit. Por + Seguir en







A día de hoy, 12 de febrero de 2026, Neymar Jr. juega en el Santos F. C. de Brasil. Tras un año marcado por el regreso al club de sus amores y la lucha por evitar el descenso. Instagram

Neymar hizo furor al lucir unos jeans super cancheros que marcaron tendencia y sorprendieron a todos los camarógrafos.





Actualmente juega en Santos de Brasil y renovó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.





Dejó en claro que lo único que quiere es ser campeón del mundo pero aún no está al 100% físicamente y no es convocado por Carlo Ancelotti.





Según rumores, posiblemente se retire del fútbol si no está listo para el Mundial este 2026. A pesar de meses marcados por las lesiones, a Neymar en el ámbito de la moda le está yendo muy bien, sorprendió con un modelo de jeans con cruces que popularizó él mismo. Son un estilo de pantalón con diseño de cruz (bordado o estampado) y de corte baggy fit. El propio jugador ha lanzado líneas de ropa, incluyendo jeans.

Este estilo de jeans se puede encontrar en varias tiendas de indumentaria urbana o a través de minoristas en línea que ofrecen ropa inspirada en las tendencias de moda de Neymar.

Los jeans asociados con este estilo no son necesariamente de una única marca o diseño, sino que siguen una tendencia de moda urbana específica, se caracterizan por ser holgados y cómodos, el elemento distintivo es el diseño de cruz, que puede ser un bordado o estampado, usualmente en la pierna del pantalón y a menudo, estos pantalones presentan efectos de rascado o desgaste en la tela, tanto en la parte delantera como trasera, y bastas deshilachadas.

image Neymar, entre el sueño del Mundial 2026 y el retiro La recuperación de Neymar Jr. tiene en vilo a un país entero, que quiere ver a su 10 jugar en plenitud su última Copa del Mundo. Para eso, el futbolista del Santos está haciendo un proceso de recuperación particular, enfocado 100% en poder estar a disposición de Carlo Ancelotti para viajar a Norteamérica a disputar el Mundial 2026.

neymar lesion Según informes, la única motivación que le queda a Neymar como futbolista profesional es ser campeón del mundo, por lo que el jugador surgido de la cantera del Peixe estaría evaluando retirarse de la actividad si no es convocado por el ex entrenador del Real Madrid para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en este verano.

Neymar no juega con la selección de Brasil desde el 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en un duelo de Eliminatorias frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Carlo Ancelotti fue sincero sobre la convocatoria al próximo Mundial: "No está decidida (la lista). En la primera rueda de prensa, dije que Brasil tiene la suerte de tener muchos buenos jugadores. La lista no está cerrada, pero estamos cerca de la lista definitiva. Hay algunas posiciones que no están completamente definidas". Puntualmente sobre Neymar, fue contundente: "(Irá al Mundial) Si está al 100% físicamente, no al 80%". Neymar Redes sociales