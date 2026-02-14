14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El look de Neymar que se robó todas las miradas: un pantalón que promete ser tendencia en 2026

Los jeans con cruces que popularizó el brasileño son un estilo de pantalón con diseño bordado o estampado y generalmente de corte baggy fit.

Por
A día de hoy

A día de hoy, 12 de febrero de 2026, Neymar Jr. juega en el Santos F. C. de Brasil. Tras un año marcado por el regreso al club de sus amores y la lucha por evitar el descenso.

Instagram
  • Neymar hizo furor al lucir unos jeans super cancheros que marcaron tendencia y sorprendieron a todos los camarógrafos.

  • Actualmente juega en Santos de Brasil y renovó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

  • Dejó en claro que lo único que quiere es ser campeón del mundo pero aún no está al 100% físicamente y no es convocado por Carlo Ancelotti.

  • Según rumores, posiblemente se retire del fútbol si no está listo para el Mundial este 2026.

A pesar de meses marcados por las lesiones, a Neymar en el ámbito de la moda le está yendo muy bien, sorprendió con un modelo de jeans con cruces que popularizó él mismo. Son un estilo de pantalón con diseño de cruz (bordado o estampado) y de corte baggy fit. El propio jugador ha lanzado líneas de ropa, incluyendo jeans.

En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.
Te puede interesar:

Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo

Este estilo de jeans se puede encontrar en varias tiendas de indumentaria urbana o a través de minoristas en línea que ofrecen ropa inspirada en las tendencias de moda de Neymar.

Los jeans asociados con este estilo no son necesariamente de una única marca o diseño, sino que siguen una tendencia de moda urbana específica, se caracterizan por ser holgados y cómodos, el elemento distintivo es el diseño de cruz, que puede ser un bordado o estampado, usualmente en la pierna del pantalón y a menudo, estos pantalones presentan efectos de rascado o desgaste en la tela, tanto en la parte delantera como trasera, y bastas deshilachadas.

image

Neymar, entre el sueño del Mundial 2026 y el retiro

La recuperación de Neymar Jr. tiene en vilo a un país entero, que quiere ver a su 10 jugar en plenitud su última Copa del Mundo. Para eso, el futbolista del Santos está haciendo un proceso de recuperación particular, enfocado 100% en poder estar a disposición de Carlo Ancelotti para viajar a Norteamérica a disputar el Mundial 2026.

neymar lesion

Según informes, la única motivación que le queda a Neymar como futbolista profesional es ser campeón del mundo, por lo que el jugador surgido de la cantera del Peixe estaría evaluando retirarse de la actividad si no es convocado por el ex entrenador del Real Madrid para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en este verano.

Neymar no juega con la selección de Brasil desde el 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en un duelo de Eliminatorias frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

Carlo Ancelotti fue sincero sobre la convocatoria al próximo Mundial: "No está decidida (la lista). En la primera rueda de prensa, dije que Brasil tiene la suerte de tener muchos buenos jugadores. La lista no está cerrada, pero estamos cerca de la lista definitiva. Hay algunas posiciones que no están completamente definidas". Puntualmente sobre Neymar, fue contundente: "(Irá al Mundial) Si está al 100% físicamente, no al 80%".

Neymar
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Independiente obtuvo su segunda victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino.
play

Independiente se hizo fuerte de local y le ganó con solidez 2-0 a Lanús

River rechazó una oferta de la MLS por el mediocampista paraguayo.

Sorpresa: casi no juega, es resistido, pero River rechazó una oferta del exterior por él

Neymar usó unos pantalones con estampados camuflados, al estilo militar, con unas botas negras.

Neymar lució unos pantalones cargo camuflados que son tendencia: sus botas de "combate"

Con el argentino desde el inicio, el United logró más partidos sin recibir goles que en los encuentros en los que no estuvo presente.

A nada de la Finalissima y a meses del Mundial 2026: el presente de un campeón del mundo que festeja Scaloni

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Argentinos Juniors

Rating Cero

Frost mantiene su cercanía habitual, dejando claro que la amistad y el humor continúan siendo ejes esenciales de su vida. Su recorrido combina transformación personal, vínculos genuinos y una presencia consolidada en el cine contemporáneo.

La impresionante transformación de un actor para hacer de Hagrid en una nueva serie de Harry Potter

Joel Edgerton destacó como protagonista de esta película de Netflix. 
play

Está en Netflix, dura menos de dos horas y fue nominada en los Oscar 2026

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. 

La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales.

Nació el bebé de Juana Repetto, pero Sebastián Graviotto no estuvo presente: su enigmático mensaje

últimas noticias

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

Hace 1 hora
Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Hace 1 hora
Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Hace 1 hora
Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Hace 1 hora
En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.

Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo

Hace 1 hora