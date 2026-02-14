Insólito: intentaron ingresar droga oculta en limones en una cárcel de Córdoba

El Servicio Penitenciario de la provincia mediterránea detectó una maniobra para introducir paquetes con marihuana y cocaína en el penal de Bouwer.

La cárcel de Bouwer, escenario de un curioso intento de ingreso de drogas.

La creatividad a la hora de ingresar elementos prohibidos a las cárceles no se detiene: el personal del Servicio Penitenciario de Córdoba detectó que una bolsa con limones escondía en el interior de los frutos paquetes con estupefacientes .

El episodio ocurrió en la cárcel de Bouwer , al sur de la capital provincial, donde en el sector de requisa de paquetes resultó llamativo que varios limones tuvieran cortes poco habituales .

Ante la sospecha, los agentes realizaron una inspección más minuciosa y comprobaron que el interior de los cítricos no contenía pulpa sino envoltorios con droga .

Parte de los envoltorios ocultos en los limones contenían una sustancia compatible con cocaína.

En total secuestraron ocho envoltorios de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronada, aparentemente marihuana , y siete con una sustancia pulverulenta blanca, compatible con cocaína .

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

Embed Se detuvo el ingreso de limones con sorpresa



EP N° 1 Bouwer



En el sector de requisa de paquetes, en un control de rutina, el personal del SP detectó limones cortados a la mitad. Por lo que realizando un control más profundo encontraron que el interior de los cítricos… pic.twitter.com/onfC8cJ0nS — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) February 12, 2026

Una semana atrás, también en Córdoba, un control realizado en el acceso al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje permitió identificar que un agente del Servicio Penitenciario intentaba ingresar al establecimiento con droga, embalada y dispuesta de tal forma que pareciera un salamín.

Las pericias confirmaron el contenido ilegal de los envoltorios: se trataba de cocaína y marihuana. El agente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.