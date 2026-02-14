14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Insólito: intentaron ingresar droga oculta en limones en una cárcel de Córdoba

El Servicio Penitenciario de la provincia mediterránea detectó una maniobra para introducir paquetes con marihuana y cocaína en el penal de Bouwer.

Por
La cárcel de Bouwer

La cárcel de Bouwer, escenario de un curioso intento de ingreso de drogas.

Servicio Penitenciario de Córdoba

La creatividad a la hora de ingresar elementos prohibidos a las cárceles no se detiene: el personal del Servicio Penitenciario de Córdoba detectó que una bolsa con limones escondía en el interior de los frutos paquetes con estupefacientes.

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.
Te puede interesar:

Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

El episodio ocurrió en la cárcel de Bouwer, al sur de la capital provincial, donde en el sector de requisa de paquetes resultó llamativo que varios limones tuvieran cortes poco habituales.

Ante la sospecha, los agentes realizaron una inspección más minuciosa y comprobaron que el interior de los cítricos no contenía pulpa sino envoltorios con droga.

cocaína limones penal de Bouwer Córdoba febrero 2026
Parte de los envoltorios ocultos en los limones contenían una sustancia compatible con cocaína.

Parte de los envoltorios ocultos en los limones contenían una sustancia compatible con cocaína.

En total secuestraron ocho envoltorios de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronada, aparentemente marihuana, y siete con una sustancia pulverulenta blanca, compatible con cocaína.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

Embed

Una semana atrás, también en Córdoba, un control realizado en el acceso al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje permitió identificar que un agente del Servicio Penitenciario intentaba ingresar al establecimiento con droga, embalada y dispuesta de tal forma que pareciera un salamín.

Las pericias confirmaron el contenido ilegal de los envoltorios: se trataba de cocaína y marihuana. El agente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Habló el padre del soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: "Pasó todo en menos de 24 horas"

La joven tenía 18 años.

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una joven de 18 años en una zanja

Felipe Pettinato podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Arranca el juicio contra Felipe Pettinato: está acusado de incendiar su departamento y provocar la muerte de un médico

Pablo Laurta se encuentra acusado por la Justicia.

Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y continuará con prisión preventiva: "Quiero que se sepa la verdad"

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Mónica Eugenia Mancini fue brutalmente golpeada.

Asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro: "Callate porque te mato"

Rating Cero

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

La historia de Judit Polgár en Netflix. 
play

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Luciano Castro tiene fecha de vuelta a la actuación

Revelaron cuándo tendrá que volver a trabajar Luciano Castro tras la internación

El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora. 

Cambian el horario del show de Bad Bunny en River: los motivos y cuándo arrancará

Un repaso por 100 años de historia: ¿Cómo pasamos de las salas silenciosas del cine mudo al streaming en el celular? 

Día Mundial del Cine: ¿cómo cambió la forma de ver películas en 100 años?

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

últimas noticias

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

Hace 32 minutos
Las experiencias que proponen volver al diálogo.

Día de los Enamorados: la experiencia que propone volver a los encuentros cara a cara y decirle adiós a las apps de citas

Hace 33 minutos
play
La historia de Judit Polgár en Netflix. 

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Hace 34 minutos
A un año del escándalo cripto, la Justicia avanzó a paso lento en la investigación. 

Un año de $Libra: no hay indagados en el caso que se abrió tras un posteo de Milei

Hace 45 minutos
Los centros de detención tendrian una capacidad para hasta 10 mil personas. 

Las fuerzas ICE en Estados Unidos planean invertir u$s40.000 millones en centros de detención

Hace 53 minutos