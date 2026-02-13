Sorpresa: casi no juega, es resistido, pero River rechazó una oferta del exterior por él El club desestimó una propuesta desde la MLS por el mediocampista, que busca revertir su situación y ganarse un lugar en el plantel. Por + Seguir en







El mediocampista intentará revertir su imagen tras un cierre complicado de 2025. River rechazó una oferta del exterior por Matías Galarza Fonda, el mediocampista paraguayo proveniente de Talleres de Córdoba en el último mercado de pases que casi no juega. Es uno de los futbolistas más cuestionados del plantel en el arranque de la temporada.

La propuesta llegó desde el Colorado Rapids de la Mayor League Soccer (MLS) durante el mercado de enero, pero fue considerada insuficiente por la dirigencia, que decidió mantener al jugador dentro del plantel pese a su escasa participación y las críticas recibidas.

El volante paraguayo atraviesa un momento delicado desde lo deportivo, marcado por un rendimiento irregular desde su llegada en 2025 y por un error clave en el duelo de eliminación directa del campeonato pasado frente a Racing, un partido decisivo que lo dejó bajo la lupa de los hinchas.

Galarza en River El volante disputó 14 partidos desde su llegada al club. Prensa River Los números de Matías Galarza Fonda en River Galarza Fonda, de 23 años, disputó 14 partidos con la camiseta de River desde su llegada al club en 2025, sin lograr consolidarse dentro de la estructura del equipo. Su cierre de año quedó marcado por una jugada desafortunada ante Racing que derivó en la eliminación del equipo y lo ubicó en el centro de las críticas, en un semestre en el que alternó actuaciones irregulares y poca continuidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matias Galarza (@matigalarzaf) En el arranque de 2026, el mediocampista todavía no sumó minutos oficiales con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, aunque tanto el club como el jugador mantienen la idea de revertir la situación y pelear por un lugar en el equipo. Mientras tanto, la dirigencia trabaja con la intención de sostener el plantel y darle al futbolista la oportunidad de recuperarse desde lo futbolístico, pese al interés que surgió desde el exterior.