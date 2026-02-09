9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Llamativa historia: el ex-Selección argentina que hoy es guardavidas

Tras formarse en Misiones y consolidar su carrera en Lanús, dejó la competencia profesional y eligió un trabajo ligado al rescate acuático.

Por
Del fútbol profesional a una nueva vida ligada al rescate acuático.

Del fútbol profesional a una nueva vida ligada al rescate acuático.

  • Santiago Biglieri debutó en la máxima categoría del fútbol argentino con apenas 17 años y permaneció siete temporadas en el mismo club.

  • Integró procesos juveniles nacionales en tres categorías formativas bajo cuerpos técnicos de referencia.

  • Su trayectoria incluyó experiencias en el exterior y un extenso recorrido por equipos del ascenso local.

  • Luego de reiteradas lesiones musculares, se formó profesionalmente y se desempeña en tareas de rescate acuático.

Santiago Biglieri protagoniza una historia poco habitual dentro del fútbol argentino: tras haber integrado los procesos juveniles de la Selección argentina y debutar en Primera División a edad temprana, hoy desarrolla su vida laboral como guardavidas, lejos de la competencia profesional. Nacido en Oberá, Misiones, llegó a la máxima categoría en 2003, cuando todavía transitaba la adolescencia, en un contexto donde la formación y la proyección a largo plazo eran ejes centrales.

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.
Te puede interesar:

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

Su etapa más extensa se desarrolló en Lanús, club en el que permaneció durante siete temporadas y fue parte del plantel campeón de 2007, dirigido por Ramón Cabrero. Aquel equipo se destacó por la fuerte presencia de futbolistas surgidos de las divisiones juveniles y por una identidad sostenida en el tiempo. En ese marco, compartió plantel con jugadores que luego consolidaron carreras relevantes en el ámbito local e internacional.

Más allá del título, ese ciclo dejó una huella profunda en su formación deportiva y personal. La exigencia cotidiana del alto rendimiento, el trabajo con cuerpos técnicos estables y el roce competitivo marcaron una etapa que hoy revisa desde una perspectiva distinta, vinculada a los cuidados físicos, la prevención y las decisiones que definen el después de una carrera en la elite.

Santiago Biglieri Selección argentina
El exfutbolista integró seleccionados juveniles nacionales en tres categorías formativas.

El exfutbolista integró seleccionados juveniles nacionales en tres categorías formativas.

La historia de Santiago Biglieri

Nacido en Oberá, provincia de Misiones, Santiago Biglieri dio sus primeros pasos en el fútbol hasta llegar tempranamente a las divisiones formativas de Lanús, donde terminó de consolidarse como proyecto profesional. Su crecimiento lo llevó a integrar distintos procesos juveniles de la selección argentina, participando en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20 bajo la conducción de entrenadores como Hugo Tocalli y José Pekerman. En ese período, destacó el énfasis puesto en la educación deportiva y humana, una base que considera determinante más allá del rendimiento inmediato.

Su debut en Primera División se produjo en 2003, cuando tenía apenas 17 años, y marcó el inicio de un ciclo prolongado en el club del sur bonaerense. Durante siete temporadas formó parte del plantel profesional y fue integrante del equipo que obtuvo el título en 2007, con Ramón Cabrero como entrenador. Aquel proceso se caracterizó por la continuidad, la confianza en los futbolistas surgidos de la cantera y una identidad colectiva que permitió sostener el proyecto en el tiempo.

Tras cerrar su etapa más estable, su carrera continuó a través de préstamos y cambios de institución. En 2010 sumó una experiencia internacional en Ecuador y luego inició un recorrido por equipos de distintas realidades, con pasos por Uruguay, Estados Unidos y varios clubes del fútbol argentino. Esa falta de continuidad, sumada a una seguidilla de lesiones musculares reiteradas, fue afectando su rendimiento y su estabilidad emocional dentro de la competencia.

Los problemas físicos, concentrados especialmente en la misma zona muscular, derivaron en complicaciones crónicas que terminaron condicionando su carrera. La cercanía de la pandemia terminó de acelerar una decisión que venía madurando: poner fin a la actividad profesional y comenzar una etapa completamente distinta, alejada del fútbol.

Con raíces familiares en San Nicolás, Biglieri inició una formación técnica vinculada al rescate y la prevención acuática. Se capacitó en instituciones especializadas del país y del exterior, incorporando prácticas en pileta, río y mar, junto con entrenamiento físico y natación. Desde hace tres años trabaja como guardavidas en un club de su comunidad, donde aplica esos conocimientos de manera cotidiana.

Santiago Biglieri Lanús
Santiago Biglieri debutó en Primera División en 2003 y fue parte del plantel campeón de Lanús en 2007.

Santiago Biglieri debutó en Primera División en 2003 y fue parte del plantel campeón de Lanús en 2007.

Sin aferrarse al pasado ni a una única identidad profesional, conserva el orgullo por lo vivido en el fútbol y proyecta nuevos desafíos laborales fuera del país. Acompañado por el consejo familiar y con una mirada más amplia sobre el después del alto rendimiento, dejó atrás su antiguo apodo y transita una vida ligada al cuidado de los demás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

La Selección argentina comenzará su concetración el 1 de junio de cara al debut

La Selección eligió a Kansas City para hacer base en el Mundial 2026: cómo es el lugar y dónde queda

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina confirmó su ciudad base en el Mundial 2026: "Es el sitio ideal"

La Selección argentina se consagró campeón en Qatar 2022.

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

Julián Álvarez junto a su pareja, Emilia Ferrero

El extravagante look de Julián Álvarez: un total black al nivel de un campeón del mundo

betis confirmo la lesion de lo celso y preocupa a scaloni: ¿llega a la finalissima?

Betis confirmó la lesión de Lo Celso y preocupa a Scaloni: ¿llega a la Finalissima?

Rating Cero

Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 
play

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Ben Affleck entrenó durante meses para lograr el físico del superhéroe.

La impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman a sus 53 años

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso, revelaciones y conflictos morales que elevan la apuesta narrativa.
play

De qué se trata El abogado del Lincoln, la serie con nueva temporada que sorprende en Netflix

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.

No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Julieta Poggio reveló que tiene miedo a envejecer.

La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así"

La China Suárez y Magnolia Vicuña

Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

últimas noticias

Según versiones del Gobierno, el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión a través de una app de citas

El Gobierno reveló que el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión por una app de citas

Hace 14 minutos
play
Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Hace 18 minutos
En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

Hace 23 minutos
Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Hace 25 minutos
Ofrece desconexión total con caminatas, paseos en bicicleta, pesca, asados y paisajes rurales.

Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso

Hace 36 minutos