Llamativa historia: el ex-Selección argentina que hoy es guardavidas

Tras formarse en Misiones y consolidar su carrera en Lanús, dejó la competencia profesional y eligió un trabajo ligado al rescate acuático.

Santiago Biglieri protagoniza una historia poco habitual dentro del fútbol argentino: tras haber integrado los procesos juveniles de la Selección argentina y debutar en Primera División a edad temprana, hoy desarrolla su vida laboral como guardavidas , lejos de la competencia profesional. Nacido en Oberá, Misiones, llegó a la máxima categoría en 2003, cuando todavía transitaba la adolescencia, en un contexto donde la formación y la proyección a largo plazo eran ejes centrales.

Su etapa más extensa se desarrolló en Lanús , club en el que permaneció durante siete temporadas y fue parte del plantel campeón de 2007 , dirigido por Ramón Cabrero. Aquel equipo se destacó por la fuerte presencia de futbolistas surgidos de las divisiones juveniles y por una identidad sostenida en el tiempo. En ese marco, compartió plantel con jugadores que luego consolidaron carreras relevantes en el ámbito local e internacional.

Más allá del título, ese ciclo dejó una huella profunda en su formación deportiva y personal . La exigencia cotidiana del alto rendimiento, el trabajo con cuerpos técnicos estables y el roce competitivo marcaron una etapa que hoy revisa desde una perspectiva distinta, vinculada a los cuidados físicos, la prevención y las decisiones que definen el después de una carrera en la elite.

Nacido en Oberá, provincia de Misiones , Santiago Biglieri dio sus primeros pasos en el fútbol hasta llegar tempranamente a las divisiones formativas de Lanús, donde terminó de consolidarse como proyecto profesional. Su crecimiento lo llevó a integrar distintos procesos juveniles de la selección argentina , participando en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20 bajo la conducción de entrenadores como Hugo Tocalli y José Pekerman . En ese período, destacó el énfasis puesto en la educación deportiva y humana, una base que considera determinante más allá del rendimiento inmediato.

Su debut en Primera División se produjo en 2003 , cuando tenía apenas 17 años, y marcó el inicio de un ciclo prolongado en el club del sur bonaerense. Durante siete temporadas formó parte del plantel profesional y fue integrante del equipo qu e obtuvo el título en 2007 , con Ramón Cabrero como entrenador. Aquel proceso se caracterizó por la continuidad, la confianza en los futbolistas surgidos de la cantera y una identidad colectiva que permitió sostener el proyecto en el tiempo.

Tras cerrar su etapa más estable, su carrera continuó a través de préstamos y cambios de institución. En 2010 sumó una experiencia internacional en Ecuador y luego inició un recorrido por equipos de distintas realidades, con pasos por Uruguay, Estados Unidos y varios clubes del fútbol argentino. Esa falta de continuidad, sumada a una seguidilla de lesiones musculares reiteradas, fue afectando su rendimiento y su estabilidad emocional dentro de la competencia.

Los problemas físicos, concentrados especialmente en la misma zona muscular, derivaron en complicaciones crónicas que terminaron condicionando su carrera. La cercanía de la pandemia terminó de acelerar una decisión que venía madurando: poner fin a la actividad profesional y comenzar una etapa completamente distinta, alejada del fútbol.

Con raíces familiares en San Nicolás, Biglieri inició una formación técnica vinculada al rescate y la prevención acuática. Se capacitó en instituciones especializadas del país y del exterior, incorporando prácticas en pileta, río y mar, junto con entrenamiento físico y natación. Desde hace tres años trabaja como guardavidas en un club de su comunidad, donde aplica esos conocimientos de manera cotidiana.

Santiago Biglieri Lanús Santiago Biglieri debutó en Primera División en 2003 y fue parte del plantel campeón de Lanús en 2007.

Sin aferrarse al pasado ni a una única identidad profesional, conserva el orgullo por lo vivido en el fútbol y proyecta nuevos desafíos laborales fuera del país. Acompañado por el consejo familiar y con una mirada más amplia sobre el después del alto rendimiento, dejó atrás su antiguo apodo y transita una vida ligada al cuidado de los demás.