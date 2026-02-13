Neymar lució unos pantalones cargo camuflados que son tendencia: sus botas de "combate"

Neymar usó unos pantalones con estampados camuflados , al estilo militar, con unas botas negras bien llamativas y una remera a tono. Su estilo es conocido por ser urbano y relajado , a menudo combinando moda de calle con ropa vinculada al mundo de los deportes.

El estilo de ropa de Neymar , por lo general, incluye pantalones de entrenamiento y shorts con un diseño de camuflaje único, que busca fusionar el estilo de la calle con la funcionalidad deportiva . Más allá de su línea oficial, el estilo personal del brasileño se inclina por la moda urbana y marcas de lujo . Pero, en este caso, se lo vio vestido totalmente diferente, llamando la atención de los espectadores de la cancha.

Se le ha visto usando ropa de marcas como Louis Vuitton en un viaje a Nueva York, donde incluso utilizó una chaqueta camuflada para pasar desapercibido. Es destacado por su onda moderna y distinguida , ya que a menudo incorpora pantalones camuflados tipo jogger o baggy con zapatillas llamativas y remeras o chaquetas holgadas , creando un look distendido y canchero .

Neymar Jr. renovó su contrato con Santos hasta el 31 de diciembre de 2026 con el objetivo principal de recuperar su nivel físico para disputar el Mundial de 2026.

Neymar se encuentra en la etapa final de recuperación tras someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda el 22 de diciembre de 2025 para reparar un problema de meniscos. Se reincorporó a las prácticas grupales con el plantel del Santos a finales de enero y principios de febrero de 2026.

neymar lesión.jpg

Aunque se especuló con un regreso para el clásico contra São Paulo el 4 de febrero, el club ha optado por la cautela. Se espera que sume sus primeros minutos de la temporada 2026 en las próximas jornadas del Campeonato Paulista o al inicio del Brasileirão.

El futuro profesional de Neymar está estrictamente ligado a su participación en la Copa del Mundo 2026. No ha sido convocado por el actual entrenador, Carlo Ancelotti, quien exige que el jugador esté al 100% de sus condiciones físicas antes de volver a la "Canarinha".

Fuentes cercanas y reportes de prensa indican que Neymar considera el Mundial 2026 como su "último baile". Se ha sugerido que, de no ser convocado para la cita mundialista, el astro brasileño podría evaluar el retiro definitivo del fútbol profesional este mismo año. De acuerdo a la información de The Touchline, Neymar tomó una decisión drástica: se retirará como futbolista profesional si no es convocado a la Selección de Brasil. El medio aseguró que todo el esfuerzo que está haciendo físicamente es para estar presente en la Copa del Mundo.