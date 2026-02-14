14 de febrero de 2026 Inicio
Respira Ubeda: Cavani vuelve a la lista de concentrados de Boca

En medio de las especulaciones por el mal momento futbolístico, el Xeneize recupera jerarquía de cara al partido de local de este domingo contra Platense.

El uruguayo vuelve a estar disponible para el DT.

Edinson Cavani fue incluido por primera vez en lo que va del año en la lista de convocados de Boca Juniors de cara al partido de este domingo frente a Platense, que se disputará en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.
El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Tras la caída por 2-1 ante Vélez, la continuidad de Claudio Ubeda al frente del Xeneize volvió a ponerse en duda, sumado a la amplia lista de jugadores lesionados que tiene Boca hasta el momento.

El delantero uruguayo era uno de ellos hasta hace apenas unos días. De hecho, fue sorpresiva su inclusión en la lista de concentrados para el partido contra el Calamar.

El atacante mostró una evolución favorable de la lumbalgia que lo mantuvo inactivo desde fines de noviembre del año pasado, cuando jugó su último encuentro ante Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Desde entonces, el delantero intensificó su recuperación de una dolencia que arrastra desde hace más de un año.

Claudio Úbeda
Ubeda incluyó a Cavani entre los concentrados.

El entrenador Claudio Úbeda decidió incluirlo en la nómina de concentrados, aunque en principio Cavani ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Durante la semana, sin embargo, el uruguayo fue probado como titular en uno de los ensayos futbolísticos.

También fue convocado el delantero Lucas Janson, ya recuperado de un desgarro, quien al igual que Cavani comenzaría el partido entre los suplentes.

Pensando en el cruce ante Platense, la probable formación de Boca sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes; Janson o Iker Zufiaurre; Ángel Romero y Miguel Merentiel.

El conjunto xeneize viene de caer 2 a 1 en su visita a Vélez y buscará este domingo un triunfo que le permita volver a posicionarse en los primeros puestos de la Zona A.

