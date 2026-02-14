IR A
Está en Netflix, dura menos de dos horas y fue nominada en los Oscar 2026

La adaptación de la aclamada novela de Denis Johnson se convirtió en la gran sorpresa de la Academia, con un despliegue visual imponente y una actuación protagónica muy destacada.

Joel Edgerton destacó como protagonista de esta película de Netflix. 

La carrera por el Oscar 2026 comenzó oficialmente y hay un nombre que resuena con más fuerza que los demás: Sueños de trenes (Train Dreams). La nueva apuesta de Netflix, dirigida por la visionaria Kelly Reichardt, logró capturar la esencia de la literatura estadounidense para transformarla en una experiencia cinematográfica hipnótica que obtuvo diez nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

La película está basada en la novela corta homónima publicada en 2011 por el escritor estadounidense Denis Johnson. Se trata de una de sus obras más elogiadas. Según la crítica, la adaptación dirigida por Reichardt respetó el tono íntimo del texto original.

El filme destaca por su capacidad de conmover con una historia cargada de emociones. A su vez, Joel Edgerton aportó enormemente con la construcción de su personaje, marcado por el dolor y la tragedia.

Netflix: sinopsis de Sueños de trenes

Sueños de trenes 3

Ambientada en el Oeste de Estados Unidos a principios del siglo XX, la película narra la vida de Robert Grainier (interpretado por Joel Edgerton), un trabajador ferroviario que intenta forjarse un futuro en una nación que está cambiando drásticamente. La trama sigue la existencia solitaria y ruda de Grainier, cuya vida queda marcada por una tragedia personal devastadora: la pérdida de su esposa e hija en un incendio forestal.

A partir de ese momento, la trama se convierte en un viaje espiritual y físico a través del tiempo. Grainier se refugia en los bosques de Idaho, trabajando en la construcción de puentes y vías férreas mientras el mundo moderno comienza a avanzar sobre la naturaleza salvaje. El filme explora temas como la pérdida, la memoria y la resiliencia humana.

Tráiler de Sueños de trenes

Reparto de Sueños de trenes

  • Joel Edgerton
  • Felicity Jones
  • William H. Macy
  • Kerry Condon
  • Nathaniel Arcand
  • Clifton Collins Jr.
  • John Diehl
  • Paul Schneider
  • Will Patton

