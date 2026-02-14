14 de febrero de 2026 Inicio
Habló el padre del soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: "Pasó todo en menos de 24 horas"

Juan Carlos, padre de Rodrigo Andrés Gómez, contó lo sufrido por su hijo en sus últimas horas y pidió por el retiro de los teléfonos celulares a los presos.

A través de una carta, Rodrigo Andrés Gómez le agradeció al Ejército y le pidió perdón a su familia.

Juan Carlos, padre de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado de 21 años que se suicidó el 16 de diciembre pasado cuando cumplía una guardia de vigilancia en la Quinta de Olivos, contó lo sufrido por su hijo en sus últimas horas y pidió por el retiro de los teléfonos celulares a los presos. "Pasó todo en menos de 24 horas, no le dieron tiempo de nada", describió.

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.
"Lo que pasó no debería haber pasado. Pasó todo en menos de 24 horas, porque esto arrancó el 15 al mediodía y él se quitó la vida el 16 a la madrugada cuando estaba de guardia. No le dieron tiempo de nada", lamentó el hombre este sábado, en diálogo con Néstor Dib en Argentina en Vivo, por C5N.

El padre del joven señaló que su hijo "no tuvo tiempo de contar" lo que sufría, porque "lo empezaron a encerrar". "Al mismo tiempo pienso que él no me quería defraudar con esto, y habrá dicho 'No puedo meter a mi padre, a mi madre en esta situación', porque era muy grave la acusación que él tenía. Él era un chico que no salía, que no bebía, que no no se drogaba, no tenía amigos. Prácticamente, lo encerraron y no lo dejaron ni respirar", relató.

Juan Carlos llegó a Buenos Aires desde Formosa a la madrugada siguiente del hecho. "Habré llegado a las 3 de la mañana y ya me habían dado unos datos, pero no me querían pasar toda la información hasta que yo estuviera presente ahí. Era un viaje de aproximadamente 14 a 15 horas", explicó.

"Al otro día presenté a la morgue judicial y ahí me mostraron las cartas, cosa que en el primer momento no quise creer. En el primer momento no me entraba en la cabeza que era él. Que era su letra, que él se había autoeliminado. Dejó por lo menos unas siete hojas, despidiéndose de nosotros, del Ejército, de unas amigas de acá de Formosa. Todo un calvario habrá sufrido, una pena", expresó.

"24 horas duró todo. Lo extorsionaron por un millón y medio de pesos. El 15 de diciembre lo empezaron a extorsionar, consiguió lo que pudo. Fue ese día porque yo el domingo hablé con él, estaba bien, no tenía problema, yo conozco a mi hijo cuando él me hablaba, por el tono de voz yo sabía qué le pasaba", contó el hombre.

En cuanto a las implicadas en la causa, afirmó que "a las cuatro mujeres ya las detuvieron". Además, "hay tres hombres que estaban en la cárcel, a uno lo habían trasladado a otro penal que no me acuerdo cuál era". "Las mujeres recibieron la plata de la extorsión. Y ahora esperamos el juicio a ver cómo, cómo avanza", manifestó.

Por último, Gómez lanzó un mensaje para pedir "una ley o algo para que saquen todos los celulares y para que no le pase más a otras víctimas, porque hoy me pasó a mí y mañana le puede pasar a otra persona, porque cuando lo fueron a llamar desde la cárcel, cada cada preso tenían tres celulares; es imposible que no estén metidos los de la cárcel, el celador".

