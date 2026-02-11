11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

El equipo estadounidense confirmó que el capitán padece una distensión en el isquiotibial izquierdo y anunció que se posterga el encuentro frente a Independiente del Valle, programado para este viernes en Puerto Rico. Hubo mensajes del ídolo y del club.

Por
El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 

El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 

Reuters

El Inter Miami anunció este miércoles la suspensión del amistoso ante Independiente del Valle, que iba a disputarse el viernes 13 de febrero en Puerto Rico, y hay preocupación en la Selección nacional: la decisión se debe a una lesión de Lionel Messi en su pierna izquierda tras el último compromiso en Ecuador.

Golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil en su gira por Sudamérica
Te puede interesar:

Video: el golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil

"Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces", confirmó el club norteamericano. La institución añadió que su regreso dependerá exclusivamente de la evolución clínica y funcional.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

El propio futbolista envió un mensaje a los fanáticos puertorriqueños a través de sus redes sociales para explicar su ausencia y la cancelación del evento. "Junto a la gente de la organización, la del club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y nos podamos ver", manifestó el capitán en un video desde su cuenta de Instagram.

"Espero que podamos visitarlos pronto", expresó el rosarino con evidente frustración por la situación. El crack agradeció el cariño del público local, ya que las entradas para el Estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón estaban totalmente agotadas para la jornada.

A los pocos minutos, a pesar de la incertidumbre inicial, el crack compartió una imagen con la posible fecha de reprogramación para el próximo 26 de febrero a las 20, y agregó: "Somos conscientes de las expectativas y las ganas que tienen de ver un partido del Inter Miami". Mientras tanto, el cuerpo médico del conjunto rosa trabaja intensamente para que el Diez llegue en condiciones al debut oficial de la MLS contra Los Angeles FC.

Lionel Messi
Leo Messi confirmó la reprogramación del partido para el 26 de febrero a las 20.

Leo Messi confirmó la reprogramación del partido para el 26 de febrero a las 20.

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina

Cafú, el histórico lateral derecho brasileño, destacó recientemente la postura de la Albiceleste respecto a la figura de su capitán durante el Mundial de Qatar 2022. "Por primera vez vi a Argentina jugar para Messi. Dijeron 'llegó la hora de que juguemos para él'", recordó el exdefensor.

El bicampeón mundial comparó esta estrategia con la exitosa fórmula de la Verdeamarela en el año 2002 bajo su capitanía. "Como capitán, dije 'juguemos para Ronaldo y Rivaldo. Nos solucionarán los problemas'", señaló Cafú al valorar la confianza absoluta que el plantel argentino depositó en las habilidades de Messi.

Cafú
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

La Selección argentina se consagró campeón en Qatar 2022.

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

Lautaro Martínez y Messi son capitanes de sus respectivos equipos.

Messi cobra 20 millones en Inter Miami: cuál es el sueldo de Lautaro Martínez en Inter de Milán

El relevamiento se centra exclusivamente en los salarios base anuales.

Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

Nuevo capítulo en la novela Boca-Cetré: ahora lo quiere a préstamo y asume el riesgo médico

Nuevo capítulo en la novela Boca-Cetré: ahora lo quiere a préstamo y asume el riesgo médico

Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Rating Cero

La China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de infidelidad.

La versión de la China Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad: "Mienten constantemente"

Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora.

Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

últimas noticias

Sesión con fuerte debate por la reforma laboral en el Senado. 

El Gobierno hizo modificaciones en la reforma laboral y mantuvo la obligatoriedad de los aportes sindicales

Hace 1 hora
El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 

Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

Hace 1 hora
El primer vuelo en llegar al aeropuerto venezolano fue de la compañía colombiana de Avianca. 

Venezuela reabrió su espacio aéreo después de tres meses del bloqueo de Estados Unidos

Hace 2 horas
La China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de infidelidad.

La versión de la China Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad: "Mienten constantemente"

Hace 2 horas
Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora.

Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario

Hace 2 horas