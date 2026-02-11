Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami El equipo estadounidense confirmó que el capitán padece una distensión en el isquiotibial izquierdo y anunció que se posterga el encuentro frente a Independiente del Valle, programado para este viernes en Puerto Rico. Hubo mensajes del ídolo y del club. Por + Seguir en







El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. Reuters

El Inter Miami anunció este miércoles la suspensión del amistoso ante Independiente del Valle, que iba a disputarse el viernes 13 de febrero en Puerto Rico, y hay preocupación en la Selección nacional: la decisión se debe a una lesión de Lionel Messi en su pierna izquierda tras el último compromiso en Ecuador.

"Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces", confirmó el club norteamericano. La institución añadió que su regreso dependerá exclusivamente de la evolución clínica y funcional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) El propio futbolista envió un mensaje a los fanáticos puertorriqueños a través de sus redes sociales para explicar su ausencia y la cancelación del evento. "Junto a la gente de la organización, la del club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y nos podamos ver", manifestó el capitán en un video desde su cuenta de Instagram.

"Espero que podamos visitarlos pronto", expresó el rosarino con evidente frustración por la situación. El crack agradeció el cariño del público local, ya que las entradas para el Estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón estaban totalmente agotadas para la jornada.

A los pocos minutos, a pesar de la incertidumbre inicial, el crack compartió una imagen con la posible fecha de reprogramación para el próximo 26 de febrero a las 20, y agregó: "Somos conscientes de las expectativas y las ganas que tienen de ver un partido del Inter Miami". Mientras tanto, el cuerpo médico del conjunto rosa trabaja intensamente para que el Diez llegue en condiciones al debut oficial de la MLS contra Los Angeles FC.

Lionel Messi Leo Messi confirmó la reprogramación del partido para el 26 de febrero a las 20. Instagram: @leomessi Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina Cafú, el histórico lateral derecho brasileño, destacó recientemente la postura de la Albiceleste respecto a la figura de su capitán durante el Mundial de Qatar 2022. "Por primera vez vi a Argentina jugar para Messi. Dijeron 'llegó la hora de que juguemos para él'", recordó el exdefensor. El bicampeón mundial comparó esta estrategia con la exitosa fórmula de la Verdeamarela en el año 2002 bajo su capitanía. "Como capitán, dije 'juguemos para Ronaldo y Rivaldo. Nos solucionarán los problemas'", señaló Cafú al valorar la confianza absoluta que el plantel argentino depositó en las habilidades de Messi. Cafú Redes sociales