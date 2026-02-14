IR A
Revelaron cuándo tendrá que volver a trabajar Luciano Castro tras la internación

El actor tiene varios proyectos previstos para este 2026, por lo que se espera comience con ellos una vez que complete su recuperación.

Luciano Castro tiene fecha de vuelta a la actuación

Mientras Luciano Castro permanece internado, en las últimas horas comenzaron a llegar señales alentadoras sobre su evolución, por lo que ya piensan en su regreso al trabajo.

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.
Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..."

La información la brindó el productor Pablo Culell. “Luciano tiene que volver a trabajar el 15 de marzo. Tiene que estar grabando la segunda temporada de una serie para Netflix”, detalló Laura Ubfal en LAM tras haber hablado con el productor y marcando una fecha clave en la agenda del actor.

Según explicó Ubfal, los tiempos de recuperación están contemplados dentro del cronograma laboral. “Estamos exacto a un mes de que él pueda salir de ahí”, señaló, y llevó tranquilidad al público al describir su estado anímico: “Él está contento, hay un gimnasio donde se encuentra y está bien”.

Además, la periodista remarcó que el actor se encuentra plenamente consciente de la situación que atraviesa y agregó que está 100% enfocado en su bienestar. “Luciano está consciente de todo. Quiere estar mejor, nada más”, concluyó.

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

En medio de la polémica por internación de Luciano Castro, Moria Casán reveló que tuvo la oportunidad de hablar con el actor y dio detalles sobre su estado de salud.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que el actor de Las Estrellas, entre otras, “me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”: “Me dijo ‘vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien’”.

La One explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó enfocado en su recuperación. Según detalló Moria, la decisión de internación de Castro fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él”. “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”, concluyó.

Por otro lado, sobre el estado de ánimo y salud del actor, indicó que está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas", pero al mismo tiempo reveló que está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.

luciano castro

Según explicó, el actor no se encuentra solo en el retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

