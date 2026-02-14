Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River A pocos días de haber revolucionado a América Latina con su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl, Benito cantó en el Estadio Monumental y enloqueció a las miles de personas que bailaron y se emocionaron con sus temas nuevos y los clásicos de siempre. + Seguir en







Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River. X @dionogadano

Bad Bunny hizo temblar a River este viernes con su primer recital en el marco del tour del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El cantante puertorriqueño se presentó en el Estadio Monumental y desató una fiesta multitudinaria ante miles de fans, a pocos días de haber revolucionado a América Latina con su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl.

El concierto abrió con una puesta impactante: un despliegue de pantallas gigantes, visuales caribeñas y un cuerpo de bailarines que acompañó cada movimiento del cantante. "Me encanta estar en Buenos Aires", saludó al comenzar. La lista de temas recorrió sus mayores éxitos, combinando reggaetón, trap y momentos más melódicos que permitieron al público cantar de principio a fin. No faltaron los hits que marcaron su carrera, coreados por un estadio completo que convirtió cada estribillo en un himno colectivo.

Uno de los puntos más altos de la noche llegó cuando Bad Bunny bajó el ritmo para conectar de manera íntima con sus seguidores. Entre agradecimientos y referencias a su vínculo con la Argentina, el artista destacó la energía del público local, al que definió como "inolvidable".

El cierre fue explosivo, con la promesa de subir la apuesta en las próximas presentaciones y la reafirmación de la sólida relación entre Benito y sus fans argentinos.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River Bad Bunny river plate 13 febrero 2026 Bad Bunny repasó los hits de su carrera y las canciones de su exitoso álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. DF Entertainment Embed Bad Bunny saying this first night in Argentina:



“I love being in Buenos Aires” pic.twitter.com/zVimJpLb3x — DailyTea ☕️ (@Daily_Tea_Talk) February 14, 2026 Bad Bunny river 13 febrero 2026 Bad Bunny sigue deslumbrando tras su show de medio tiempo en el Super Bowl. DF Entertainment Bad Bunny river 13 febrero 2026 Los Pleneros de la Cresta acompañaron a Bad Bunny en su primera noche en River. Embed Bad Bunny en River Plate

pic.twitter.com/uEMIGwTw9Z — Nicolas Limas Sosa ✨ (@Lim72086Limas) February 14, 2026 Bad Bunny river 13 febrero 2026 Bad Bunny y una fuerte conexión con el público argentino. Bad Bunny river 13 febrero 2026 Casi 100 mil personas disfrutaron del primer show de Benito en River. Bad Bunny river 13 febrero 2026 El épico momento de Bad Bunny con la camiseta argentina. X @elebalza