Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River
A pocos días de haber revolucionado a América Latina con su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl, Benito cantó en el Estadio Monumental y enloqueció a las miles de personas que bailaron y se emocionaron con sus temas nuevos y los clásicos de siempre.
Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.
X @dionogadano
Bad Bunny hizo temblar a River este viernes con su primer recital en el marco del tour del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El cantante puertorriqueño se presentó en el Estadio Monumental y desató una fiesta multitudinaria ante miles de fans, a pocos días de haber revolucionado a América Latina con su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl.
El concierto abrió con una puesta impactante: un despliegue de pantallas gigantes, visuales caribeñas y un cuerpo de bailarines que acompañó cada movimiento del cantante. "Me encanta estar en Buenos Aires", saludó al comenzar. La lista de temas recorrió sus mayores éxitos, combinando reggaetón, trap y momentos más melódicos que permitieron al público cantar de principio a fin. No faltaron los hits que marcaron su carrera, coreados por un estadio completo que convirtió cada estribillo en un himno colectivo.
Uno de los puntos más altos de la noche llegó cuando Bad Bunny bajó el ritmo para conectar de manera íntima con sus seguidores. Entre agradecimientos y referencias a su vínculo con la Argentina, el artista destacó la energía del público local, al que definió como "inolvidable".
El cierre fue explosivo, con la promesa de subir la apuesta en las próximas presentaciones y la reafirmación de la sólida relación entre Benito y sus fans argentinos.
