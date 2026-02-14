Cambian el horario del show de Bad Bunny en River: los motivos y cuándo arrancará
El artista puertorriqueño realizará este sábado su segunda presentación en el país luego de captar la atención mundial con su participación en la final del Super Bowl 2026. Cómo será el mapa de cortes de calles y accesos.
El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora.
El segundo show de Bad Bunny en River sufrió una modificación de último momento en sus horarios debido a las condiciones climáticas y las eventuales tormentas que llegarían en la noche de este sábado a la Ciudad de Buenos Aires. Luego de su primera presentación, con un espectáculo que estuvo cargado música, color y sorpresas, los fans deberán asistir un poco más temprano al estadio para poder disfrutar del artista puertorriqueño.
La productora del espectáculo, Dale Play Live, confirmó en sus redes oficiales la modificación de la grilla de toda la jornada, la cual se adelantará 1 hora y tendrá a Benito pisado el escenario principal y "La Casita" desde las 20.
En lo que respecta a los accesos y medios de transporte, el Subte D continuará con la extensión del servicio hasta la madrugada para facilitar el regreso a casa de aquellas personas que asistan al show. Una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán saliendo únicamente de la estación Congreso de Tucumán y habrá cuatro estaciones habilitadas para el descenso: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El último tren saldrá a la 1.30.
Los nuevos horarios para el show de Bad Bunny en River