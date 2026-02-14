IR A
Cambian el horario del show de Bad Bunny en River: los motivos y cuándo arrancará

El artista puertorriqueño realizará este sábado su segunda presentación en el país luego de captar la atención mundial con su participación en la final del Super Bowl 2026. Cómo será el mapa de cortes de calles y accesos.

El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora. 

El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora. 

El segundo show de Bad Bunny en River sufrió una modificación de último momento en sus horarios debido a las condiciones climáticas y las eventuales tormentas que llegarían en la noche de este sábado a la Ciudad de Buenos Aires. Luego de su primera presentación, con un espectáculo que estuvo cargado música, color y sorpresas, los fans deberán asistir un poco más temprano al estadio para poder disfrutar del artista puertorriqueño.

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.
Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

La productora del espectáculo, Dale Play Live, confirmó en sus redes oficiales la modificación de la grilla de toda la jornada, la cual se adelantará 1 hora y tendrá a Benito pisado el escenario principal y "La Casita" desde las 20.

En lo que respecta a los accesos y medios de transporte, el Subte D continuará con la extensión del servicio hasta la madrugada para facilitar el regreso a casa de aquellas personas que asistan al show. Una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán saliendo únicamente de la estación Congreso de Tucumán y habrá cuatro estaciones habilitadas para el descenso: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El último tren saldrá a la 1.30.

Bad Bunny river 13 febrero 2026
Bad Bunny tendrá este sábado su segundo show en River.

Bad Bunny tendrá este sábado su segundo show en River.

Los nuevos horarios para el show de Bad Bunny en River

  • Puertas: 16 hs
  • Ramma: 18 hs
  • Chuwi: 19 hs
  • Bad Bunny: 20 hs
Bad Bunny en River: todos los cortes de calle programados

  • Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: Desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.
  • Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
  • Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
bad-bunny-mapa-recital
