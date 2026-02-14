Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná El cadáver, en avanzado estado de descomposición, tenía la cabeza cubierta y signos de violencia, pero no hay elementos que permitan establecer su identidad. Por + Seguir en







El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná. Prefectura Naval Argentina

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado este viernes a orillas del río Paraná, en la zona de la costa de Paticuá, en la ciudad de Eldorado, en Misiones. El cadáver estaba atado, con la cabeza cubierta y con signos de violencia, por lo que las autoridades investigan un posible homicidio.

Antes que la Policía, llegaron las redes sociales: una fotografía del cuerpo se viralizó durante la mañana del viernes, lo que llevó a que se inicie un operativo de búsqueda. Tras varios intentos fallidos por tierra, los efectivos dieron con el lugar, pero era inaccesible tanto a pie como en vehículos, por lo que solicitaron asistencia a la Prefectura Naval Argentina.

Según se informó, el cadáver estaba "semioculto entre piedras de gran porte" y pudieron confirmar que se trataba de un hombre "que no portaba documentación para su identificación". Además, la falta de denuncias de desaparición en la zona dificulta establecer la identidad de la víctima.

Embed Como rasgo particular, se observó un tatuaje con la inscripción "Flavia" en el antebrazo izquierdo, dato que podría ser clave para encauzar la investigación.

Tras el rescate del cuerpo, personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar y se dispuso el traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia médico legal.

La causa quedó a cargo de la magistrada Gisela Alegre y contó con la colaboración de la Brigada de Investigaciones, las divisiones Prevención de Delitos y Drogas Peligrosas, además de la Prefectura Naval.