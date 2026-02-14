14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

El cadáver, en avanzado estado de descomposición, tenía la cabeza cubierta y signos de violencia, pero no hay elementos que permitan establecer su identidad.

Por
El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.

Prefectura Naval Argentina

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado este viernes a orillas del río Paraná, en la zona de la costa de Paticuá, en la ciudad de Eldorado, en Misiones. El cadáver estaba atado, con la cabeza cubierta y con signos de violencia, por lo que las autoridades investigan un posible homicidio.

La cárcel de Bouwer, escenario de un curioso intento de ingreso de drogas.
Te puede interesar:

Insólito: intentaron ingresar droga oculta en limones en una cárcel de Córdoba

Antes que la Policía, llegaron las redes sociales: una fotografía del cuerpo se viralizó durante la mañana del viernes, lo que llevó a que se inicie un operativo de búsqueda. Tras varios intentos fallidos por tierra, los efectivos dieron con el lugar, pero era inaccesible tanto a pie como en vehículos, por lo que solicitaron asistencia a la Prefectura Naval Argentina.

Según se informó, el cadáver estaba "semioculto entre piedras de gran porte" y pudieron confirmar que se trataba de un hombre "que no portaba documentación para su identificación". Además, la falta de denuncias de desaparición en la zona dificulta establecer la identidad de la víctima.

Embed

Como rasgo particular, se observó un tatuaje con la inscripción "Flavia" en el antebrazo izquierdo, dato que podría ser clave para encauzar la investigación.

Tras el rescate del cuerpo, personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar y se dispuso el traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia médico legal.

La causa quedó a cargo de la magistrada Gisela Alegre y contó con la colaboración de la Brigada de Investigaciones, las divisiones Prevención de Delitos y Drogas Peligrosas, además de la Prefectura Naval.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Habló el padre del soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: "Pasó todo en menos de 24 horas"

La joven tenía 18 años.

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una joven de 18 años en una zanja

Felipe Pettinato podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Arranca el juicio contra Felipe Pettinato: está acusado de incendiar su departamento y provocar la muerte de un médico

Pablo Laurta se encuentra acusado por la Justicia.

Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y continuará con prisión preventiva: "Quiero que se sepa la verdad"

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Mónica Eugenia Mancini fue brutalmente golpeada.

Asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro: "Callate porque te mato"

Rating Cero

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

La historia de Judit Polgár en Netflix. 
play

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Luciano Castro tiene fecha de vuelta a la actuación

Revelaron cuándo tendrá que volver a trabajar Luciano Castro tras la internación

El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora. 

Cambian el horario del show de Bad Bunny en River: los motivos y cuándo arrancará

Un repaso por 100 años de historia: ¿Cómo pasamos de las salas silenciosas del cine mudo al streaming en el celular? 

Día Mundial del Cine: ¿cómo cambió la forma de ver películas en 100 años?

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

últimas noticias

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

Hace 28 minutos
Las experiencias que proponen volver al diálogo.

Día de los Enamorados: la experiencia que propone volver a los encuentros cara a cara y decirle adiós a las apps de citas

Hace 29 minutos
play
La historia de Judit Polgár en Netflix. 

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Hace 30 minutos
A un año del escándalo cripto, la Justicia avanzó a paso lento en la investigación. 

Un año de $Libra: no hay indagados en el caso que se abrió tras un posteo de Milei

Hace 41 minutos
Los centros de detención tendrian una capacidad para hasta 10 mil personas. 

Las fuerzas ICE en Estados Unidos planean invertir u$s40.000 millones en centros de detención

Hace 49 minutos