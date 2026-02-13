13 de febrero de 2026 Inicio
A nada de la Finalissima y a meses del Mundial 2026: el presente de un campeón del mundo que festeja Scaloni

En poco más de un mes, la Selección disputará una nueva final. Uno de sus jugadores se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Con el argentino desde el inicio

Con el argentino desde el inicio, el United logró más partidos sin recibir goles que en los encuentros en los que no estuvo presente.

  • Lisandro Martínez recuperó continuidad luego de una lesión grave y volvió a ser titular en Inglaterra.

  • Su presencia sostenida mejora los números defensivos del Manchester United y refuerza su rol dentro del equipo.

  • El cuerpo técnico argentino sigue de cerca su evolución en un año decisivo rumbo a la Copa del Mundo.

  • La Finalissima aparece como una instancia clave para evaluar rendimientos y proyectar la lista mundialista.

Lisandro Martínez atraviesa un comienzo de 2026 que renueva el optimismo en la Selección argentina. Luego de un 2025 condicionado por la rotura de ligamentos que lo alejó durante meses de la actividad, el central volvió a sumar rodaje en la alta competencia y se afianzó nuevamente en el Manchester United, mostrando regularidad en un calendario exigente.

El empate 1-1 ante West Ham dejó una nueva señal de su recuperación. El defensor volvió a completar el partido y sostuvo una tendencia que marca su actualidad, acumulando minutos de manera constante en el arranque del año, con una presencia casi total en los encuentros oficiales disputados por su equipo.

Desde la llegada de Michael Carrick al banco, el conjunto inglés encadenó una serie positiva de resultados y el argentino se convirtió en una pieza fija del esquema. Ya había recuperado terreno a finales del año anterior, pero el nuevo ciclo terminó de consolidarlo como titular junto a Harry Maguire, formando una dupla central que se mantiene sin cambios.

Su influencia también se percibe en el rendimiento colectivo. Con el argentino desde el inicio, el United logró más partidos sin recibir goles que en los encuentros en los que no estuvo presente, un dato que refleja el peso que volvió a tener tras superar la lesión sufrida en febrero del año pasado. Este escenario es seguido de cerca por Lionel Scaloni, que celebra la recuperación de uno de los defensores de mayor confianza en la antesala de un año determinante.

Lisandro Martínez Manchester United Manchester City 17 enero 2026

Cuándo se juega la Finalissima entre Argentina y España

El duelo entre los campeones de América y Europa ya tiene fecha confirmada. Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo de 2026 a las 15, hora argentina, en el estadio Icónico de Lusail, en Qatar, en un encuentro que funcionará como antesala del Mundial.

La cercanía del certamen global convierte al partido en una instancia estratégica para ambos seleccionadores. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente analizan si utilizarán una base similar a la que proyectan para la Copa del Mundo o si aprovecharán la ocasión para probar variantes en puestos donde aún existen dudas, además de decidir cuánto arriesgar a sus principales figuras.

Argentina campeón Copa América 2024

El conjunto argentino ya sabe que no contará con Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado también para la cita mundialista, ni con Giovani Lo Celso, afectado por una lesión muscular que lo mantendría fuera de competencia hasta abril. Del lado español, Mikel Merino también estará ausente debido a un problema óseo que requiere cirugía y un período prolongado de recuperación.

España campeón Eurocopa 2024

El encuentro sumará, además, un atractivo especial por el posible cruce entre Lionel Messi, a los 38 años, y Lamine Yamal, de 18, dos futbolistas surgidos en Barcelona que podrían enfrentarse por primera vez. La experiencia del capitán argentino y la irrupción de una de las grandes promesas del fútbol europeo le agregan un componente simbólico a una cita que servirá como medida rumbo al máximo desafío internacional.

