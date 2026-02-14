Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo

En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.
Martín Palermo estuvo a punto de jugar en San Martín de Tucumán a mediados de los 90.
El delantero viajó para realizar una prueba antes del inicio del campeonato.
Su nombre llegó a figurar en la formación del equipo sin haber firmado contrato.
Poco después regresó a Estudiantes y comenzó el camino que lo llevó a Boca.
Martín Palermo reveló que estuvo a punto de jugar fue San Martín de Tucumán, donde llegó a viajar para realizar una prueba, aunque la firma del contrato nunca se concretó. Incluso, según su propio recuerdo, su nombre llegó a aparecer en una probable formación del equipo sin haber sellado el vínculo.
La situación se dio a mediados de los años 90, cuando el delantero todavía buscaba continuidad en Estudiantes y no tenía un lugar asegurado tras el ascenso del club a Primera División. En ese contexto, el atacante apenas sumaba minutos y evaluaba alternativas para no quedar relegado.
En ese contexto apareció la posibilidad de sumarse al conjunto tucumano a través de un representante que le consiguió una prueba. Palermo viajó al norte, se alojó en un hotel y se entrenó con el plantel, pero la firma nunca llegó antes del cierre del libro de pases, por lo que debió regresar a La Plata.
Los números de Martín Palermo en su carrera
Martín Palermo construyó una de las trayectorias más destacadas del fútbol argentino, con pasos por Estudiantes, Boca, Villarreal, Betis y Alavés, entre otros equipos, a lo largo de más de una década y media en la élite.
A lo largo de su carrera profesional disputó más de 600 partidos y convirtió cerca de 300 goles, cifras que lo ubican entre los máximos goleadores argentinos de las últimas décadas y como uno de los delanteros más determinantes de su generación.
Su etapa más recordada fue en Boca, donde marcó 236 goles oficiales y se transformó en el máximo artillero histórico del club. Allí conquistó múltiples títulos locales e internacionales, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, que consolidaron su figura como uno de los grandes ídolos del fútbol argentino.