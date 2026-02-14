14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo

El histórico goleador recordó una anécdota poco conocida de sus inicios, cuando estuvo muy cerca de firmar en un club del Ascenso.

Por
En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.

En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.

  • Martín Palermo estuvo a punto de jugar en San Martín de Tucumán a mediados de los 90.

  • El delantero viajó para realizar una prueba antes del inicio del campeonato.

  • Su nombre llegó a figurar en la formación del equipo sin haber firmado contrato.

  • Poco después regresó a Estudiantes y comenzó el camino que lo llevó a Boca.

Martín Palermo reveló que estuvo a punto de jugar fue San Martín de Tucumán, donde llegó a viajar para realizar una prueba, aunque la firma del contrato nunca se concretó. Incluso, según su propio recuerdo, su nombre llegó a aparecer en una probable formación del equipo sin haber sellado el vínculo.

Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.
Te puede interesar:

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

La situación se dio a mediados de los años 90, cuando el delantero todavía buscaba continuidad en Estudiantes y no tenía un lugar asegurado tras el ascenso del club a Primera División. En ese contexto, el atacante apenas sumaba minutos y evaluaba alternativas para no quedar relegado.

En ese contexto apareció la posibilidad de sumarse al conjunto tucumano a través de un representante que le consiguió una prueba. Palermo viajó al norte, se alojó en un hotel y se entrenó con el plantel, pero la firma nunca llegó antes del cierre del libro de pases, por lo que debió regresar a La Plata.

Martín Palermo - Boca.jpg
Palermo contó en una entrevista que viajó a Tucumán para realizar una prueba en San Martín.

Palermo contó en una entrevista que viajó a Tucumán para realizar una prueba en San Martín.

Los números de Martín Palermo en su carrera

Martín Palermo construyó una de las trayectorias más destacadas del fútbol argentino, con pasos por Estudiantes, Boca, Villarreal, Betis y Alavés, entre otros equipos, a lo largo de más de una década y media en la élite.

A lo largo de su carrera profesional disputó más de 600 partidos y convirtió cerca de 300 goles, cifras que lo ubican entre los máximos goleadores argentinos de las últimas décadas y como uno de los delanteros más determinantes de su generación.

Boca Real Madrid Martin Palermo
Regresó a Estudiantes y poco después inició su etapa goleadora.

Regresó a Estudiantes y poco después inició su etapa goleadora.

Su etapa más recordada fue en Boca, donde marcó 236 goles oficiales y se transformó en el máximo artillero histórico del club. Allí conquistó múltiples títulos locales e internacionales, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, que consolidaron su figura como uno de los grandes ídolos del fútbol argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A día de hoy, 12 de febrero de 2026, Neymar Jr. juega en el Santos F. C. de Brasil. Tras un año marcado por el regreso al club de sus amores y la lucha por evitar el descenso.

El look de Neymar que se robó todas las miradas: un pantalón que promete ser tendencia en 2026

Independiente obtuvo su segunda victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino.
play

Independiente se hizo fuerte de local y le ganó con solidez 2-0 a Lanús

River rechazó una oferta de la MLS por el mediocampista paraguayo.

Sorpresa: casi no juega, es resistido, pero River rechazó una oferta del exterior por él

Neymar usó unos pantalones con estampados camuflados, al estilo militar, con unas botas negras.

Neymar lució unos pantalones cargo camuflados que son tendencia: sus botas de "combate"

Con el argentino desde el inicio, el United logró más partidos sin recibir goles que en los encuentros en los que no estuvo presente.

A nada de la Finalissima y a meses del Mundial 2026: el presente de un campeón del mundo que festeja Scaloni

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Argentinos Juniors

Rating Cero

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

Frost mantiene su cercanía habitual, dejando claro que la amistad y el humor continúan siendo ejes esenciales de su vida. Su recorrido combina transformación personal, vínculos genuinos y una presencia consolidada en el cine contemporáneo.

La impresionante transformación de un actor para hacer de Hagrid en una nueva serie de Harry Potter

Joel Edgerton destacó como protagonista de esta película de Netflix. 
play

Está en Netflix, dura menos de dos horas y fue nominada en los Oscar 2026

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. 

La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

últimas noticias

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

Hace 3 minutos
El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

Hace 1 hora
Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Hace 1 hora
Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Hace 2 horas
Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Hace 2 horas