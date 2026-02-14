Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo El histórico goleador recordó una anécdota poco conocida de sus inicios, cuando estuvo muy cerca de firmar en un club del Ascenso. Por + Seguir en







En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.

Martín Palermo estuvo a punto de jugar en San Martín de Tucumán a mediados de los 90.

El delantero viajó para realizar una prueba antes del inicio del campeonato.

Su nombre llegó a figurar en la formación del equipo sin haber firmado contrato.

Poco después regresó a Estudiantes y comenzó el camino que lo llevó a Boca. Martín Palermo reveló que estuvo a punto de jugar fue San Martín de Tucumán, donde llegó a viajar para realizar una prueba, aunque la firma del contrato nunca se concretó. Incluso, según su propio recuerdo, su nombre llegó a aparecer en una probable formación del equipo sin haber sellado el vínculo.

La situación se dio a mediados de los años 90, cuando el delantero todavía buscaba continuidad en Estudiantes y no tenía un lugar asegurado tras el ascenso del club a Primera División. En ese contexto, el atacante apenas sumaba minutos y evaluaba alternativas para no quedar relegado.

En ese contexto apareció la posibilidad de sumarse al conjunto tucumano a través de un representante que le consiguió una prueba. Palermo viajó al norte, se alojó en un hotel y se entrenó con el plantel, pero la firma nunca llegó antes del cierre del libro de pases, por lo que debió regresar a La Plata.

Martín Palermo - Boca.jpg Palermo contó en una entrevista que viajó a Tucumán para realizar una prueba en San Martín. Los números de Martín Palermo en su carrera Martín Palermo construyó una de las trayectorias más destacadas del fútbol argentino, con pasos por Estudiantes, Boca, Villarreal, Betis y Alavés, entre otros equipos, a lo largo de más de una década y media en la élite.

A lo largo de su carrera profesional disputó más de 600 partidos y convirtió cerca de 300 goles, cifras que lo ubican entre los máximos goleadores argentinos de las últimas décadas y como uno de los delanteros más determinantes de su generación.

Boca Real Madrid Martin Palermo Regresó a Estudiantes y poco después inició su etapa goleadora. Su etapa más recordada fue en Boca, donde marcó 236 goles oficiales y se transformó en el máximo artillero histórico del club. Allí conquistó múltiples títulos locales e internacionales, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, que consolidaron su figura como uno de los grandes ídolos del fútbol argentino.