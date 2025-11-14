14 de noviembre de 2025 Inicio
El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Mientras espera la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y disfruta de su convocatoria a la Selección argentina, el goleador sorprende con un estilo casual y relajado inspirado en sus compañeros.

Por
EFE
  • Juan Manuel "Flaco" López es figura del Palmeiras y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina.
  • Se sumó a la tendencia de moda dentro de la "Scaloneta" y sorprendió con un look oversize.
  • Usó una remera holgada negra con una bermuda cargo color marrón claro.
  • Completó el outfit con zapatillas negras, una gorra y bolso en bandolera.

José Manuel "Flaco" López está viviendo una gran temporada con Palmeiras, y ha sido figura determinante del equipo tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores. Pero también llama la atención fuera de la cancha: se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize.

El delantero compartió fotos de un anterior viaje a Estados Unidos en el que aprovechó a pasear por las calles de Nueva York. Allí lució una remera negra, de corte holgado y manga corta, con un estampado en tonos amarillos en la parte frontal que marcaba un fuerte contraste.

La combinó con un pantalón corto de color marrón claro, tipo cargo, de corte hasta la rodilla, con bolsillos laterales y un estilo relajado. También llevó unas zapatillas negras de estilo deportivo con detalles en blanco, una gorra negra con visera hacia atrás, y un pequeño bolso verde cruzado en bandolera sobre el pecho.

José Manuel López look

La gran temporada del Flaco López en Palmeiras

Flaco López llegó al Palmeiras en julio de 2022, procedente de Lanús. Aunque al principio le costó la adaptación, al año siguiente empezó a consolidarse y para 2024 ya había explotado todo su talento: se convirtió en el goleador del Campeonato Paulista con 10 tantos.

En principio, tenía contrato hasta fines de 2027, pero su buen desempeño hizo que el club decida extenderlo hasta 2029 con una suba salarial y un aumento de la cláusula de rescisión. En lo que va del año, López jugó 58 partidos, anotó 23 goles y repartió 7 asistencias, y todavía le falta la final de la Libertadores ante Flamengo.

También tuvo su primera convocatoria a la Selección argentina en agosto, para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El técnico Lionel Scaloni volvió a llamarlo para el amistoso frente a Angola en la ventana FIFA de noviembre.

