A través de su cuenta de Instagram, Roberto “Ro” Catalá habló sobre el "caso Petersen" y dejó en evidencia a la mayoría de los turistas que buscan escalar el majestuoso volcán. "El caso Petersen no es un chisme, no es un espectáculo, es una alarma. Un hombre muy conocido, una montaña muy exigente, un cuerpo que colapsa, y de golpe todos miramos eso", comenzó a relatar.
Además, añadió: "Pero seamos honestos, esto no empezó allí arriba, esto empezó mucho antes. Empezó cuando la montaña dejó de ser camino y pasó a ser escenario, cuando la cumbre se volvió una prueba social, cuando subir ya no era vivir la experiencia, sino mostrarla".
En el mismo sentido, entregó un mensaje valioso para los que quieren vivir una experiencia extrema en la Patagonia: "La montaña no entiende de likes, no sabe quién sos, no le importa si sos famoso, no negocia con el ego, porque cuando alguien se descompensa en altura, no es mala suerte, es fisiología, es falta de aclimatación, es apuro, es soberbia, disfrazada de valentía, de 'mirá como lo hago'".
"Lo decimos sin vueltas: la cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver. Pero eso hoy no vende, lo que vende es la foto, el aplauso rápido, la épica vacía, y ojo con esto, porque no sólo se pone en riesgo el que sube, se pone en riesgo el guía, el rescatista, el equipo médico, a la familia que espera abajo", prosiguió el rescatista, quien lamentó la delicada situación de salud del cocinero.
Finalmente, concluyó: "El caso Peterson duele mucho, pero también desnuda algo incómodo: hay una nueva tendencia en el montañismo, querer la cumbre sin proceso, el resultado sin entrenamiento, la gloria sin responsabilidad. La montaña no te debe nada y si hoy estás pensando en subir solo para tener una foto, frená; la montaña va a seguir allí, tu vida no vale una selfie, ni la de quienes salen a buscarte. Entrená como corresponde y respetá".
Mirá el video del guía del Volcán Lanín que se viralizó enseguida
Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año
El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el primer parte médico del 2026 sobre la salud del cocinero Christian Petersen, quien continúa internado en la unidad coronaria de la institución, bajo control médico permanente.
Según el informe médico oficial, firmado el director del Hospital, Norberto Mezzadri (MN 51454), se confirmó que Petersen se encuentra "clínicamente estable" y está bajo monitoreo médico permanente, internado en la institución bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, "sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo".
La institución señaló también que todos los estudios se realizan siguiendo los estándares habituales, según el parte médico. "El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica", concluyó el parte médico.