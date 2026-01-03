"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen El instructor de montaña Roberto Catalá envió en su cuenta de Instagram un mensaje de concientización, tras la descompensación del reconocido chef en Junín de los Andes. + Seguir en







El cocinero de 56 años pelea por su vida. @chrispetersenok

A raíz de la descompensación del reconocido chef Christian Petersen, quien se encuentra internado en terapia intensiva desde el 10 de diciembre, cuando ascendía al Volcán Lanín junto a un grupo de expedición, uno de los guías de montaña que coordina las escaladas en la zona de Junín de Los Andes envió un mensaje de concientización tras la viralización del caso: "Hoy hay gente que va a la montaña no a entrenar, no a escuchar su cuerpo, no a respetar la altura, va a buscar una foto, una selfie, una historia, un 'yo estuve allí'", expresó.

A través de su cuenta de Instagram, Roberto “Ro” Catalá habló sobre el "caso Petersen" y dejó en evidencia a la mayoría de los turistas que buscan escalar el majestuoso volcán. "El caso Petersen no es un chisme, no es un espectáculo, es una alarma. Un hombre muy conocido, una montaña muy exigente, un cuerpo que colapsa, y de golpe todos miramos eso", comenzó a relatar.

Además, añadió: "Pero seamos honestos, esto no empezó allí arriba, esto empezó mucho antes. Empezó cuando la montaña dejó de ser camino y pasó a ser escenario, cuando la cumbre se volvió una prueba social, cuando subir ya no era vivir la experiencia, sino mostrarla".

Christian Petersen El reconocido chef lleva más de una semana internado en el Hospital Alemán, tras ser trasladado desde San Martín de los Andes. @chrispetersenok En el mismo sentido, entregó un mensaje valioso para los que quieren vivir una experiencia extrema en la Patagonia: "La montaña no entiende de likes, no sabe quién sos, no le importa si sos famoso, no negocia con el ego, porque cuando alguien se descompensa en altura, no es mala suerte, es fisiología, es falta de aclimatación, es apuro, es soberbia, disfrazada de valentía, de 'mirá como lo hago'".

"Lo decimos sin vueltas: la cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver. Pero eso hoy no vende, lo que vende es la foto, el aplauso rápido, la épica vacía, y ojo con esto, porque no sólo se pone en riesgo el que sube, se pone en riesgo el guía, el rescatista, el equipo médico, a la familia que espera abajo", prosiguió el rescatista, quien lamentó la delicada situación de salud del cocinero.

Finalmente, concluyó: "El caso Peterson duele mucho, pero también desnuda algo incómodo: hay una nueva tendencia en el montañismo, querer la cumbre sin proceso, el resultado sin entrenamiento, la gloria sin responsabilidad. La montaña no te debe nada y si hoy estás pensando en subir solo para tener una foto, frená; la montaña va a seguir allí, tu vida no vale una selfie, ni la de quienes salen a buscarte. Entrená como corresponde y respetá". Mirá el video del guía del Volcán Lanín que se viralizó enseguida Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ro Catala (@rocatala) Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el primer parte médico del 2026 sobre la salud del cocinero Christian Petersen, quien continúa internado en la unidad coronaria de la institución, bajo control médico permanente. Según el informe médico oficial, firmado el director del Hospital, Norberto Mezzadri (MN 51454), se confirmó que Petersen se encuentra "clínicamente estable" y está bajo monitoreo médico permanente, internado en la institución bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, "sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo". La institución señaló también que todos los estudios se realizan siguiendo los estándares habituales, según el parte médico. "El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica", concluyó el parte médico.