IR A
IR A

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

El instructor de montaña Roberto Catalá envió en su cuenta de Instagram un mensaje de concientización, tras la descompensación del reconocido chef en Junín de los Andes.

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

@chrispetersenok

A raíz de la descompensación del reconocido chef Christian Petersen, quien se encuentra internado en terapia intensiva desde el 10 de diciembre, cuando ascendía al Volcán Lanín junto a un grupo de expedición, uno de los guías de montaña que coordina las escaladas en la zona de Junín de Los Andes envió un mensaje de concientización tras la viralización del caso: "Hoy hay gente que va a la montaña no a entrenar, no a escuchar su cuerpo, no a respetar la altura, va a buscar una foto, una selfie, una historia, un 'yo estuve allí'", expresó.

El Hospital Alemán aseguró que Christian Petersen permanece clínicamente estable
Te puede interesar:

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

A través de su cuenta de Instagram, Roberto “Ro” Catalá habló sobre el "caso Petersen" y dejó en evidencia a la mayoría de los turistas que buscan escalar el majestuoso volcán. "El caso Petersen no es un chisme, no es un espectáculo, es una alarma. Un hombre muy conocido, una montaña muy exigente, un cuerpo que colapsa, y de golpe todos miramos eso", comenzó a relatar.

Además, añadió: "Pero seamos honestos, esto no empezó allí arriba, esto empezó mucho antes. Empezó cuando la montaña dejó de ser camino y pasó a ser escenario, cuando la cumbre se volvió una prueba social, cuando subir ya no era vivir la experiencia, sino mostrarla".

Christian Petersen
El reconocido chef lleva más de una semana internado en el Hospital Alemán, tras ser trasladado desde San Martín de los Andes.

El reconocido chef lleva más de una semana internado en el Hospital Alemán, tras ser trasladado desde San Martín de los Andes.

En el mismo sentido, entregó un mensaje valioso para los que quieren vivir una experiencia extrema en la Patagonia: "La montaña no entiende de likes, no sabe quién sos, no le importa si sos famoso, no negocia con el ego, porque cuando alguien se descompensa en altura, no es mala suerte, es fisiología, es falta de aclimatación, es apuro, es soberbia, disfrazada de valentía, de 'mirá como lo hago'".

"Lo decimos sin vueltas: la cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver. Pero eso hoy no vende, lo que vende es la foto, el aplauso rápido, la épica vacía, y ojo con esto, porque no sólo se pone en riesgo el que sube, se pone en riesgo el guía, el rescatista, el equipo médico, a la familia que espera abajo", prosiguió el rescatista, quien lamentó la delicada situación de salud del cocinero.

Finalmente, concluyó: "El caso Peterson duele mucho, pero también desnuda algo incómodo: hay una nueva tendencia en el montañismo, querer la cumbre sin proceso, el resultado sin entrenamiento, la gloria sin responsabilidad. La montaña no te debe nada y si hoy estás pensando en subir solo para tener una foto, frená; la montaña va a seguir allí, tu vida no vale una selfie, ni la de quienes salen a buscarte. Entrená como corresponde y respetá".

Mirá el video del guía del Volcán Lanín que se viralizó enseguida

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Ro Catala (@rocatala)

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el primer parte médico del 2026 sobre la salud del cocinero Christian Petersen, quien continúa internado en la unidad coronaria de la institución, bajo control médico permanente.

Según el informe médico oficial, firmado el director del Hospital, Norberto Mezzadri (MN 51454), se confirmó que Petersen se encuentra "clínicamente estable" y está bajo monitoreo médico permanente, internado en la institución bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, "sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo".

La institución señaló también que todos los estudios se realizan siguiendo los estándares habituales, según el parte médico. "El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica", concluyó el parte médico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

Hay cambios en la cartera sanitaria.

Fue creada la Secretaría Nacional de Discapacidad tras el cierre de la ANDIS

La alternativa a la silla tradicional que mejora la salud postural.

Adiós a la silla tradicional: la nueva tendencia que mejora la postura

Es importante tener objetivos realistas.

Objetivos de Año Nuevo: por qué muchos fracasan y cómo plantear metas realistas sin frustrarse

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2.

Alerta por la gripe H3N2 en Argentina: confirmaron dos casos en Neuquén

últimas noticias

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 1 hora
Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Hace 1 hora
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Hace 1 hora
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Hace 1 hora