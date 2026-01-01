Escándalo: un Gobierno disolvió la Selección de fútbol tras el fracaso en la Copa África La eliminación del equipo nacional provocó sanciones oficiales, críticas por el gasto de fondos públicos y una intervención política que margina a las máximas figuras del plantel. Por + Seguir en







El seleccionado de fútbol gabonés en crisis. Olé

La participación de Gabón en la Copa Africana de Naciones en Marruecos terminó con un estallido institucional y deportivo. El Gobierno resolvió suspender a la selección mayor por tiempo indeterminado tras perder los tres partidos de la fase de grupos. Esta decisión oficial puso fin de inmediato al ciclo del entrenador Thierry Mouyouma.

La resolución lleva la firma de Simplice Désiré Mamboul, responsable interino del área de Deportes de la nación africana. El funcionario calificó la performance del equipo como “deshonrosa” y en detrimento a los valores que el país busca proyectar. La irritación institucional por la imagen del conjunto nacional quedó plasmada en un duro comunicado.

“Y considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso; y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang”, anunció el texto oficial. El Estado exigió que la federación local asuma la responsabilidad total por este desenlace.

La pésima campaña deportiva resultó sepultó las aspiraciones del país. El seleccionado cayó ante Camerún en el debut y luego fue derrotado sorpresivamente por Mozambique. En el cierre del grupo, el equipo sufrió otra derrota 2-3 ante Costa de Marfil, a pesar de contar con una ventaja inicial de dos goles.

Según informó el portal Gabón Media Time, las fallas tácticas, problemas en la defensa y la falta de cohesión del plantel fueron los factores clave que provocaron el desastroso desenlace. La publicación resaltó el fastidio de los hinchas por la distancia entre la inversión del Estado y los logros que no fueron conquistados. La presión social por el uso de los fondos públicos aceleró la drástica medida.

Tras la pésima Copa Africana, el Ministerio de Deportes acaba de publicar un comunicado donde DISUELVE la selección nacional, despide al Cuerpo Técnico y margina a Ecuele Manga y a Aubameyang. pic.twitter.com/RvB5Bh14TO — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 1, 2026 El adiós de una generación histórica Pierre-Emerick Aubameyang, máximo referente del equipo, quedó bajo sospecha tras abandonar la concentración. El delantero alegó molestias físicas luego de la segunda caída y regresó rápidamente a Francia. El futbolista de 36 años no estuvo presente en el último compromiso del torneo continental. “De acuerdo con su club, el equipo médico acordó preservar la integridad física del jugador, dispensándole del último partido, ya sin nada en juego”, informó la Federación Gabonesa de Fútbol. Pese a marcar un gol ante Mozambique, el atacante hoy forma parte de la lista de jugadores excluidos por decisión política. La exclusión de Pierre Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga marca el posible cierre de una etapa para el fútbol gabonés. Ambos futbolistas representaron el estandarte del país durante la última década, pero la sanción del Gobierno les prohíbe vestir la camiseta nacional por tiempo indefinido. La medida busca una renovación profunda ante lo que las autoridades consideran un ciclo agotado y sin compromiso ético.