Sorpresa en la Premier League: un jugador de la Selección argentina comenzó el 2026 sin entrenador

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”, aseguró en un escueto comunicado el club londinense.
En tal sentido, el documento añadió: “Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro”.
El italiano, ganador de la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025, no tenía la mejor relación con la dirigencia, en especial con el copropietario Behdad Eghbali y los codirectores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley, según consignó el medio local británico The Sun. Además, el andar irregular de Los Blues en la actual Champions League (13º, con 10 puntos) y un quinto puesto en Premier League, que sabe a poco, le dieron la estocada final a la salida del DT.
Maresca había reemplazado al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024 y dirigió al Chelsea en 92 encuentros entre todas las competiciones: 55 triunfos, 16 empates y 21 derrotas. En sus filas tuvo a los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho (reciente incorporación) y Facundo Buonanotte. Los fuertes rumores sobre su llegada a Manchester City, como reemplazante de Josep Guardiola quien aun no definió si seguirá en el cargo en el segundo semestre del 2026, también aceleró su ida de Stamford Bridge.
En tanto, la prensa británica ubica al entrenador Liam Rosenior entre los favoritos para reemplazarlo. El inglés de 41 años es una de las sensaciones de la Ligue 1 en Francia y dirige al Racing de Estrasburgo de los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea. Otros nombres que sonaron también Xavi Hernández, Cesc Fàbregas y, en menor medida, Unai Emery.