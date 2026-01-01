1 de enero de 2026 Inicio
Sorpresa en la Premier League: un jugador de la Selección argentina comenzó el 2026 sin entrenador

Uno de los jugadores titulares de la Albiceleste se enteró en las primeras horas del 2026 que su club decidió despedir al director técnico debido a un conflicto con los dirigentes y dueños del club.

El entrenador italiano de 45 años había sido campeón del Mundial de Clubes hace seis meses.

El entrenador italiano de 45 años había sido campeón del Mundial de Clubes hace seis meses.

Una imágen, mil palabras: la bandera de Diogo Jota detrás y sus hijos en cancha.
El conmovedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota

El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”, aseguró en un escueto comunicado el club londinense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC/status/2006701497929908632&partner=&hide_thread=false

En tal sentido, el documento añadió: “Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro”.

El italiano, ganador de la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025, no tenía la mejor relación con la dirigencia, en especial con el copropietario Behdad Eghbali y los codirectores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley, según consignó el medio local británico The Sun. Además, el andar irregular de Los Blues en la actual Champions League (13º, con 10 puntos) y un quinto puesto en Premier League, que sabe a poco, le dieron la estocada final a la salida del DT.

enzo fernandez chelsea
Maresca le había dado la cinta de capitán a Enzo en Chelsea.

Maresca le había dado la cinta de capitán a Enzo en Chelsea.

Maresca había reemplazado al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024 y dirigió al Chelsea en 92 encuentros entre todas las competiciones: 55 triunfos, 16 empates y 21 derrotas. En sus filas tuvo a los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho (reciente incorporación) y Facundo Buonanotte. Los fuertes rumores sobre su llegada a Manchester City, como reemplazante de Josep Guardiola quien aun no definió si seguirá en el cargo en el segundo semestre del 2026, también aceleró su ida de Stamford Bridge.

En tanto, la prensa británica ubica al entrenador Liam Rosenior entre los favoritos para reemplazarlo. El inglés de 41 años es una de las sensaciones de la Ligue 1 en Francia y dirige al Racing de Estrasburgo de los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea. Otros nombres que sonaron también Xavi Hernández, Cesc Fàbregas y, en menor medida, Unai Emery.

enzo maresa campeon del mundo
Maresca hace seis meses había salido campeón del mundo con Chelsea.

Maresca hace seis meses había salido campeón del mundo con Chelsea.

