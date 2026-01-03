Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, sábado 3 de enero de 2026

(21 de marzo al 20 de abril)

La cita que espera con impaciencia no será hoy. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

(21 de abril al 21 de mayo)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.