Tras el arribo del Boeing 757, que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.
Allí, se sacaron las primera imágenes del detenido con un atuendo distinto al que poseía cuando lo detuvieron en Caracas: un buzo celeste, con pantalón largo azul, en ojotas con medias blancas y un gorrito negro completaba el atuendo. El primer lugar que visitó Maduro ni bien pisó suelo estadounidense fueron las oficinas de la DEA, en el centro de Nueva York, junto su esposa, Cilia Flores.
"Good night, happy new year", soltó el presidente de Venezuela a la salida de las oficinas en Nueva York, con un caminar dificultoso. Tras los interrogatorios de rutinas, fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, una de las más temidas de Estados Unidos.
La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía. En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
