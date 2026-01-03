Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas Se conocieron las primera imágenes de la llegada del presidente de Venezuela a la ciudad neoyorquina, donde deberá comparecer con la Justicia: llegó esposado y en ojotas al aeropuerto. Por + Seguir en







El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

La intervención militar de EEUU en Caracas que capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores culminó con la llegada del líder del chavismo a la ciudad de New York, donde deberá comparecer con la Justicia el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan, acusado de liderar el Cartel de los Soles: arribó en ojotas y esposado, y con una vestimenta distinta a la primera imagen difundida.

Tras el arribo del Boeing 757, que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

maduro detenido La increíble imagen de Maduro, tras arribar a Nueva York: detenido y en ojotas. Allí, se sacaron las primera imágenes del detenido con un atuendo distinto al que poseía cuando lo detuvieron en Caracas: un buzo celeste, con pantalón largo azul, en ojotas con medias blancas y un gorrito negro completaba el atuendo. El primer lugar que visitó Maduro ni bien pisó suelo estadounidense fueron las oficinas de la DEA, en el centro de Nueva York, junto su esposa, Cilia Flores.

"Good night, happy new year", soltó el presidente de Venezuela a la salida de las oficinas en Nueva York, con un caminar dificultoso. Tras los interrogatorios de rutinas, fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, una de las más temidas de Estados Unidos.

maduro new york Los agentes federales de la DEA junto a Nicolás Maduro, capturado en Caracas. La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía. En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".