4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Se conocieron las primera imágenes de la llegada del presidente de Venezuela a la ciudad neoyorquina, donde deberá comparecer con la Justicia: llegó esposado y en ojotas al aeropuerto.

Por
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Te puede interesar:

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

Tras el arribo del Boeing 757, que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

maduro detenido
La incre&iacute;ble imagen de Maduro, tras arribar a Nueva York: detenido y en ojotas.

La increíble imagen de Maduro, tras arribar a Nueva York: detenido y en ojotas.

Allí, se sacaron las primera imágenes del detenido con un atuendo distinto al que poseía cuando lo detuvieron en Caracas: un buzo celeste, con pantalón largo azul, en ojotas con medias blancas y un gorrito negro completaba el atuendo. El primer lugar que visitó Maduro ni bien pisó suelo estadounidense fueron las oficinas de la DEA, en el centro de Nueva York, junto su esposa, Cilia Flores.

"Good night, happy new year", soltó el presidente de Venezuela a la salida de las oficinas en Nueva York, con un caminar dificultoso. Tras los interrogatorios de rutinas, fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, una de las más temidas de Estados Unidos.

maduro new york
Los agentes federales de la DEA junto a Nicol&aacute;s Maduro, capturado en Caracas.

Los agentes federales de la DEA junto a Nicolás Maduro, capturado en Caracas.

La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía. En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Embed

Mirá el momento en el que arribó Nicolás Maduro a Nueva York

Embed
Embed
Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojarán a Nicolás Maduro y a su esposa

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Michelo, el influencer argentino, se expresó en contra del ataque propugnado contra Venezuela.

El mensaje de Michelo, el influencer argentino, desde Caracas en pleno bombardeo

El presidente francés Emmanuel Macrón se comprometió ante la lider opositora venezolana María Corina Machado a luchar por la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

Macron se comunicó con Machado y se comprometió por la liberación de los presos políticos en Venezuela

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

últimas noticias

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 1 hora
Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Hace 1 hora
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Hace 1 hora
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Hace 1 hora