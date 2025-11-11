11 de noviembre de 2025 Inicio
Lionel Messi no descarta jugar el Mundial, pero lanzó una dura advertencia: "No quiero..."

El capitán de la Selección argentina, que renovó recientemente contrato con Inter Miami, se volvió a referir a lo que podría ser su última Copa del Mundo en EEUU, Canadá y México.

Por
La Pulga se ilusiona con jugar el Mundial 2026.

La Pulga se ilusiona con jugar el Mundial 2026.

A menos de un año del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 donde Argentina será la defensora del título, Lionel Messi se anima a hablar cada vez más sobre su posible participación y si bien deja en claro su deseo de poder estar, aunque lanzó una dura advertencia.

El jugador de la Selección se encuentra en España. 
El look "Old School" de Messi que sorprendió a todo el mundo: sencillo pero con mucho estilo

Durante una entrevista con el Diario Sport, el rosarino se mostró distendido y no esquivó en hablar de todos los temas, entre ellos de la Selección argentina y la próxima Copa del Mundo. “Obviamente que me ilusiona, un Mundial es especial. Es especial jugar con la Selección y más en competiciones importantes, y más después de haber ganado el Mundial, pero no quiero ‘ser una carga’. Me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

“La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar. Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, explicó el jugador del Inter Miami.

Por otro lado, el capitán de Inter Miami también hizo mención a su salida del Barcelona, un tema que aún le genera nostalgia y que lo dejó plasmado en el posteo que publicó en sus redes sociales recientemente visitando el estadio que está en remodelación.

Me había quedado una sensación rara por cómo se dio todo, por la pandemia, por terminar mis últimos años sin gente. No me fui como lo soñaba”, sostuvo, pero dejando en claro que todavía persiste el cariño y que sigue el día a día del club: “Quizás lo disfruto más ahora, al verlo de lejos, más tranquilo. En ese momento no tenía tiempo para disfrutar todo lo que lográbamos”.

Embed

Cambio de horario para el amistoso de la Selección argentina ante Angola

Durante la fecha FIFA, la Selección argentina jugará el próximo viernes un amistoso con Angola en Luanda, y si bien el partido estaba pactado para las 13, hubo un cambio de último momento y se anunció una pequeña modificación.

Finalmente, el duelo se jugará a las 12 por un pedido de la organización. De cara a ese duelo, la Albiceleste se entrenó en Alicante, España, en el predio deportivo de La Finca. Este lunes, los jugadores realizaron tareas en el gimnasio y luego pasaron al campo de juego para continuar con un circuito de velocidad y ejercicios técnicos con la pelota.

En tal sentido, se anunció que este jueves desde las 9:30 (hora local) se abrirán las puertas del estadio Manuel Martínez Valero, propiedad del club Elche, para que el público pueda observar el último entrenamiento de los vigentes campeones del mundo en suelo español. La práctica comenzará una hora después, a las 10:30 locales (6:30 de la Argentina).

