8 de abril de 2026 Inicio
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Atacaron a piedrazos a un micro con hinchas de Boca mientras volvía de Chile

En su regreso a la Argentina, el vehículo de larga distancia, que se dirigía rumbo a Mendoza, fue apedreado en cuatro ocasiones y afirman que hay personas heridas.

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El micro se dirigía hacia la provincia de Mendoza.

El micro se dirigía hacia la provincia de Mendoza.

Después del debut victorioso de Boca en la Copa Libertadores por 2-1 ante la Universidad Católica en Chile, un micro que transportaba hinchas de regreso a Argentina fue ferozmente apedreado.

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Según trascendió, el micro en el que viajaban fue atacado en al menos cuatro oportunidades mientras circulaba por la ruta, en un episodio que dejó varios heridos.

El hecho se produjo en el marco del reciente triunfo del conjunto Xeneize, que se impuso ante el equipo Chileno en el arranque del certamen continental. Tras el partido, los hinchas emprendieron el viaje de regreso con destino final en Mendoza, pero el trayecto se convirtió en una pesadilla.

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De acuerdo a los primeros reportes, el colectivo fue interceptado y agredido en distintos tramos del recorrido. Si bien no se precisaron aún los lugares exactos de cada ataque, testigos relataron que el micro recibió impactos —presuntamente de piedras u otros objetos contundentes— que provocaron roturas en las ventanillas y lesiones en algunos pasajeros.

Leandro Aguilera fue el periodista que difundió la información. Debajo de su tuit, algunos hinchas aportaron más imágenes y datos, confirmando la gravedad de los hechos: "No murió nadie de suerte nada más".

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