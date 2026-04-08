Cuándo vuelve a jugar Boca en la Libertadores Boca Juniors inició su camino en el certamen con una victoria clave por 2-1 ante Universidad Católica en condición de visitante. Por + Seguir en







Boca Juniors ganó su primer partido en la Copa Libertadores 2026.

Luego de una victoria ante Universidad Católica, el Xeneize encabeza el Grupo D junto a Cruzeiro. El próximo compromiso será el martes 14 de abril a las 21:00, cuando el equipo reciba a Barcelona de Ecuador en La Bombonera. La primera vuelta de la zona finalizará el martes 28 de abril con el esperado choque ante Cruzeiro en Belo Horizonte. La fase de grupos para el conjunto argentino concluirá el 28 de mayo. El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 no pudo ser más auspicioso. En una noche cargada de mística, el equipo Xeneize se trajo tres puntos de oro tras vencer a Universidad Católica por 2-1 en condición de visitante. Este triunfo posiciona al conjunto de Claudio Úbeda en lo más alto del Grupo D junto a Cruzeiro, que también hizo los deberes fuera de casa al derrotar 1-0 a Barcelona de Ecuador.

Tras este exitoso estreno, Boca se prepara para lo que será su primer compromiso ante su gente. La cita en La Bombonera será el próximo martes 14 de abril a las 21:00, cuando reciba a un golpeado Barcelona de Guayaquil, que necesita sumar tras su caída en el debut.

La jornada del grupo se completará el miércoles, con el duelo brasileño-chileno entre Cruzeiro y la Católica en Belo Horizonte. El cierre de la primera vuelta de la fase de grupos tendrá un plato fuerte: el martes 28 de abril, Boca viajará a Brasil para medirse ante Cruzeiro en un duelo clave por el liderazgo de la zona.

leandro paredes gol boca Con puntaje ideal hasta el momento, el elenco argentino buscará encarrilar una clasificación que se vive con ilusión tras dos años de ausencia en el cuadro principal. El equipo busca consagrarse con la séptima a casi dos décadas de su último título en este torneo.