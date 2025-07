El duro recuerdo de Roña Castro sobre Locomotora Oliveras: "Pensé que salía"

En diálogo con El Diario, Roña Castro comenzó por expresar: "Yo me había puesto contento, porque me llamaron cuatro horas atrás y me dijeron que había abierto los ojos y dije 'ojalá que salga adelante'. Después me llamaron y fue como un balde de agua fría porque había fallecido la Locomotora". Con estas palabras, evidenció que la lucidez temporal de la jujeña le llegó incluso hasta a su círculo privado.