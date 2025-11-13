Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro "Matar a Rubiales" es el título del libro que acaba de presentar en Madrid el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien fue destituido por el polémico beso sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso. Por







El momento de la agresión a Rubiales.

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue atacado a huevazos este jueves en Madrid durante la presentación de su libro, titulado "Matar a Rubiales". Varios medios españoles indicaron que el agresor era nada menos que el tío del exdirigente, quien irrumpió en el acto y le arrojó tres huevos, causando un momento de alta tensión y obligando a una interrupción en el evento.

Tras el impacto, Rubiales reaccionó de inmediato y logró esquivar algunos proyectiles. Luego se abalanzó contra el agresor, siendo rápidamente interceptado por varios asistentes y amigos presentes en la sala, quienes lograron frenar su reacción.

El rápido accionar de los presentes evitó que el incidente derivara en un altercado físico mayor, permitiendo que el agresor fuera neutralizado y posteriormente detenido por las autoridades.

Embed Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025 Una vez restablecido el orden se reanudó el acto y Rubiales se refirió al incidente ante el público, expresando su preocupación por la seguridad de los asistentes. "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños", declaró el exdirectivo.

El lanzamiento del libro se produce en medio de la controversia que rodea a Rubiales, quien fue destituido de su cargo en la RFEF a raíz del polémico beso sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso, ocurrido durante las celebraciones del Mundial Femenino de 2023. El exdirigente ha sido objeto de procesos disciplinarios por el suceso, que desencadenó una crisis institucional y mediática sin precedentes en el fútbol español.