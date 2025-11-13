13 de noviembre de 2025 Inicio
Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

"Matar a Rubiales" es el título del libro que acaba de presentar en Madrid el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien fue destituido por el polémico beso sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso.

El momento de la agresión a Rubiales.

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue atacado a huevazos este jueves en Madrid durante la presentación de su libro, titulado "Matar a Rubiales". Varios medios españoles indicaron que el agresor era nada menos que el tío del exdirigente, quien irrumpió en el acto y le arrojó tres huevos, causando un momento de alta tensión y obligando a una interrupción en el evento.

Se revelaron los 22 futbolistas nominados a mejor gol de la temporada.
Tras el impacto, Rubiales reaccionó de inmediato y logró esquivar algunos proyectiles. Luego se abalanzó contra el agresor, siendo rápidamente interceptado por varios asistentes y amigos presentes en la sala, quienes lograron frenar su reacción.

El rápido accionar de los presentes evitó que el incidente derivara en un altercado físico mayor, permitiendo que el agresor fuera neutralizado y posteriormente detenido por las autoridades.

Una vez restablecido el orden se reanudó el acto y Rubiales se refirió al incidente ante el público, expresando su preocupación por la seguridad de los asistentes. "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños", declaró el exdirectivo.

El lanzamiento del libro se produce en medio de la controversia que rodea a Rubiales, quien fue destituido de su cargo en la RFEF a raíz del polémico beso sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso, ocurrido durante las celebraciones del Mundial Femenino de 2023. El exdirigente ha sido objeto de procesos disciplinarios por el suceso, que desencadenó una crisis institucional y mediática sin precedentes en el fútbol español.

En las páginas de "Matar a Rubiales", el autor expone su versión de los hechos, defendiendo su gestión y denunciando lo que considera "la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español".

Rubiales acusa directamente al Gobierno de España, al presidente de la FIFA, al presidente de LaLiga y al "mundo woke" de haber influido decisivamente en su expulsión y en el proceso que culminó con su renuncia.

El ataque se suma a la controversia generada por las recientes declaraciones de Rubiales sobre el caso Hermoso. En una entrevista concedida días antes a un programa deportivo, el exdirectivo afirmó que no pedirá perdón a la futbolista, insistiendo en que el beso fue "consentido" o "aceptado", una postura que contradice el testimonio de la jugadora y las resoluciones judiciales que han tratado el caso.

