Javier Frana, en la previa del Final 8 de Copa Davis: "Nos sentimos con los pies en la tierra y sabemos que podemos hacer frente"

El capitán del equipo argentino se refirió a las posibilidades de poder pasar los cuartos de final frente a la confirmación de la presencia de Alexander Zverev en Alemania. Gran despedida a los jugadores en el Tenis Club Argentino.

El equipo argentino de Copa Davis hizo su despedida en el Tenis Club Argentina antes de viajar hacia Bolonia , Italia, donde jugarán el Final 8 que se disputará del 18 al 23 de noviembre. Javier Frana , el capitán, se refirió sobre el rendimiento del equipo, la presencia de tenistas top y la exigencia.

El sorteo dio como resultado un enfrentamiento contra Alemania en cuartos de final y un potencial cruce contra España o República Checa en semifinales. Si bien todas las selecciones tienen grandes figuras, el elenco teutón no contaría con Alexander Zverev . Sin embargo, el número 3 del mundo confirmó su presencia y cambió el panorama .

En la conferencia de prensa previa al viaje, el capitán Frana expuso su mirada sobre el cambio de postura , pero intentó restarle un problema a sus dirigidos: “Siempre estaba la posibilidad de que Zverev quiera volver y está bien que lo haga”.

Respecto a nivel equipo consideró: “ No nos sentimos más que nadie, pero tampoco sentimos que no le podemos ganar a otros países. Nos sentimos con los pies en la tierra sabiendo que le podemos hacer frente y eso nos da seguridad en nuestras posibilidades. No quita que uno no pueda eventualmente avanzar. Lo que nos transmitimos es esa energía y esa linda convivencia que nos hacen que las cosas fluyan un poco”.

Al evento despedida asistieron también Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Andrés Molteni, los tres que se juntarán con Tomás Etcheverry , quien ya está en Italia, y Horacio Zeballos , que disputa el ATP Finals junto a su compañero español Marcel Granollers. Por eso, al finalizar su participación, se sumará al plantel.

El número 1 de Argentina, Cerúndolo, aseguró que la Copa Davis es un torneo muy lindo, pero que es en una época complicada. “Tenemos singlistas, doblistas, un gran equipo. No seremos los favoritos, pero es un equipo completo que le puede pelear de par a para cualquier país”, consideró.

En cuanto a su rivalidad con Zverev, aseguró: “Lo he escuchado a él decir que no me quiere ver, que no sabe cómo jugarme. Yo me río y lo entiendo, porque a mí me pasa con otros jugadores. Algunos te calzan perfecto y hay otros a los que no les podés ganar. Entiendo ese sentimiento. Sé lo que le molesta a Zverev y sé cómo incomodarlo. Ojalá pueda aprovechar eso”.

Por su parte, Francisco Comesaña, que debutó la serie anterior, catalogó al 2025 como positivo. “Aprendí un montón de cada partido y cada torneo. También fue un año largo: es la primera vez que juego tantos. Por suerte llego a esta época del año sano y con energía. A veces, uno está un poco cansado a fin de año, pero la verdad es que vengo con muchas ganas de seguir creciendo. Fue el mejor año de mi carrera y eso me motiva a ir por más”.

Por último, Andrés Molteni consideró que será una serie dura tanto en single como en dobles: “Son una pareja de dobles muy establecida y están jugando el Finals. Creemos que van a hacer un partido muy parejo. Con Cebolla (Zeballos) nos tenemos fe”.

El equipo alemán que preparó el capitán Michael Kohlmann está integrado por: Alexander Zverev (n° 3), Jan-Lennard Struff (100°), Yannick Hanfmann (103), y los doblistas Tim Puetz y Kevin Krawietz (11° en el ranking de dobles).

La agenda del equipo argentino de Copa Davis

El conjunto iniciará su viaje el viernes 14 de noviembre a las 13:15 desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini con una escala en Madrid y directo hacia Venecia, antes de completar el tramo de manera terrestre hasta Bolonia.

La serie de cuartos de final está programada para el jueves 20 de noviembre al mejor de cinco puntos con dos singles y un dobles en el SuperTennis Arena de Bolonia. De ese cruce saldrá el rival para enfrentar a España o República Checa.