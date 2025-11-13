13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda del boxeo Manny Pacquiao

El inesperado triunfo del tailandés James Rusameekae sobre Manny Pacquiao en Habilidad Física Asia expuso el costado más humano del ídolo filipino.

Por
James Rusameekae

James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda Manny Pacquiao

En el explosivo reality de Netflix Habilidad Física Asia, la fuerza bruta, la estrategia y el carisma se mezclan en un formato que enfrenta a atletas de élite, celebridades y exdeportistas de distintos países del continente. En uno de los momentos más sorprendentes del programa, el tailandés James Rusameekae, actor, comediante y exjugador de vóley profesional, dejó en ridículo a nada menos que al filipino Manny "Pacman" Pacquiao, el ídolo eterno del boxeo mundial, considerado unos de los mejores de la historia.

Hace 55 años, Monzón se consagraba campeón mundial.
Te puede interesar:

A 55 años del demoledor nocaut de Monzón a Nino Benvenuti

El reality, inspirado en el éxito surcoreano Physical 100, reúne competidores de Corea del Sur, Japón, Tailandia, Mongolia, Turquía, Indonesia, Australia y Filipinas. En cada episodio, los participantes deben representar a su país enfrentándose en pruebas físicas de resistencia, destreza y poder, tanto en desafíos individuales como por equipos.

Embed - Physical: Asia | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

En uno de esos duelos, el formato propuso una batalla de dos contra dos: una pelota en el centro del campo, y el objetivo de llevarla al arco rival a pura fuerza y lucha. Fue allí donde Rusameekae se convirtió en protagonista absoluto. Subestimado por su excentricidad y su perfil humorístico dentro del grupo, el tailandés se plantó frente a Pacquiao y lo superó usando inteligencia, fuerza, agilidad y determinación.

Cuando comenzó el juego, el exvoleibolista corrió más rápido que los demás y alcanzo primero la pelota. Resistió los intentos de sus rivales para quitársela y cuando el tiempo se agotaba lanzó con fuerza la pelota hacia adelante para que su compañero la introdujera en el arco.

El contraste no podría ser mayor. Manny Pacquiao es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos: campeón mundial en ocho categorías distintas, senador, figura política y símbolo nacional de Filipinas. Su sola presencia en el reality generó una expectativa enorme. Sin embargo, el camino del “Pacman” en Habilidad Física Asia fue cuesta abajo desde el principio. Su país perdió el primer desafío de “dominar la zona”, en el que los equipos debían mantener el control de un espacio determinado. Luego, en la segunda prueba, el agotador “naufragio”, donde los participantes debían cargar pesadas estructuras sobre un terreno inestable, Filipinas terminó en la última posición.

Sin victorias y con un rendimiento por debajo de lo esperado, Pacquiao decidió retirarse antes del cuarto desafío, alegando compromisos oficiales en su país. Antes de irse, se disculpó con su equipo por dejarlos sin su capitán, gesto que reflejó la humildad que siempre lo caracterizó.

Rusameekae demostró su valía y logró ganarse el cariño del público. Sin embargo eso no le alcanzó para seguir en el programa y su país fue el primer eliminado del certamen. En Habilidad Física Asia, la moraleja quedó clara: nunca hay que subestimar a nadie, ni siquiera cuando enfrente está una super leyenda del deporte mundial.

Embed - Manny Pacquiao Faces Elimination | Physical: Asia | Netflix Philippines

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El comunicado de Unión tras el allanamiento en la casa de Tarragona

Unión respaldó a Cristian Tarragona tras el allanamiento en su casa

El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Se revelaron los 22 futbolistas nominados a mejor gol de la temporada.
play

Tres argentinos nominados a los premios Puskás y Marta de FIFA: de quiénes se trata

Este jugador pasó por casi todas las categorías del Ascenso.

La increíble historia del verdugo de River que pasó por cinco categorías del fútbol argentino y casi llega a Boca

Frana habló sobre los jugadores elegidos para el Final 8.

Frana, en la previa del Final 8 de Copa Davis: "Nos sentimos con los pies en la tierra y sabemos que podemos hacer frente"

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Hace 4 minutos
Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Hace 7 minutos
Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Hace 12 minutos
Javier Milei buscará que las reformas pasen por el Congreso, aunque no descarta hacerlo por decreto.

Aseguran que Javier Milei planea modificar la ley de glaciares para destrabar proyectos mineros

Hace 40 minutos
Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Hace 47 minutos