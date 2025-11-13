James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda del boxeo Manny Pacquiao El inesperado triunfo del tailandés James Rusameekae sobre Manny Pacquiao en Habilidad Física Asia expuso el costado más humano del ídolo filipino. Por







En el explosivo reality de Netflix Habilidad Física Asia, la fuerza bruta, la estrategia y el carisma se mezclan en un formato que enfrenta a atletas de élite, celebridades y exdeportistas de distintos países del continente. En uno de los momentos más sorprendentes del programa, el tailandés James Rusameekae, actor, comediante y exjugador de vóley profesional, dejó en ridículo a nada menos que al filipino Manny "Pacman" Pacquiao, el ídolo eterno del boxeo mundial, considerado unos de los mejores de la historia.

El reality, inspirado en el éxito surcoreano Physical 100, reúne competidores de Corea del Sur, Japón, Tailandia, Mongolia, Turquía, Indonesia, Australia y Filipinas. En cada episodio, los participantes deben representar a su país enfrentándose en pruebas físicas de resistencia, destreza y poder, tanto en desafíos individuales como por equipos.

Embed - Physical: Asia | Official Trailer | Netflix [ENG SUB] En uno de esos duelos, el formato propuso una batalla de dos contra dos: una pelota en el centro del campo, y el objetivo de llevarla al arco rival a pura fuerza y lucha. Fue allí donde Rusameekae se convirtió en protagonista absoluto. Subestimado por su excentricidad y su perfil humorístico dentro del grupo, el tailandés se plantó frente a Pacquiao y lo superó usando inteligencia, fuerza, agilidad y determinación.

Cuando comenzó el juego, el exvoleibolista corrió más rápido que los demás y alcanzo primero la pelota. Resistió los intentos de sus rivales para quitársela y cuando el tiempo se agotaba lanzó con fuerza la pelota hacia adelante para que su compañero la introdujera en el arco.

El contraste no podría ser mayor. Manny Pacquiao es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos: campeón mundial en ocho categorías distintas, senador, figura política y símbolo nacional de Filipinas. Su sola presencia en el reality generó una expectativa enorme. Sin embargo, el camino del “Pacman” en Habilidad Física Asia fue cuesta abajo desde el principio. Su país perdió el primer desafío de “dominar la zona”, en el que los equipos debían mantener el control de un espacio determinado. Luego, en la segunda prueba, el agotador “naufragio”, donde los participantes debían cargar pesadas estructuras sobre un terreno inestable, Filipinas terminó en la última posición.

Sin victorias y con un rendimiento por debajo de lo esperado, Pacquiao decidió retirarse antes del cuarto desafío, alegando compromisos oficiales en su país. Antes de irse, se disculpó con su equipo por dejarlos sin su capitán, gesto que reflejó la humildad que siempre lo caracterizó. Rusameekae demostró su valía y logró ganarse el cariño del público. Sin embargo eso no le alcanzó para seguir en el programa y su país fue el primer eliminado del certamen. En Habilidad Física Asia, la moraleja quedó clara: nunca hay que subestimar a nadie, ni siquiera cuando enfrente está una super leyenda del deporte mundial. Embed - Manny Pacquiao Faces Elimination | Physical: Asia | Netflix Philippines