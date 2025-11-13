13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El embajador de Estados Unidos en Argentina celebró el acuerdo comercial entre ambos países: "Nunca estuvimos tan juntos"

Peter Lamelas celebró el entendimiento económico y apoyó a Javier Milei con la reformas que impulsa en el país.

Por
El embajador de EEUU Peter Lamelas junto al canciller Pablo Quirno.

El embajador de EEUU Peter Lamelas junto al canciller Pablo Quirno.

Redes Sociales

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se refirió al acuerdo comercial alcanzado entre ambos países y aseguró: "Nunca estuvimos tan juntos, nunca estuvimos tan decididos".

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete.
Te puede interesar:

Milei encabezó una reunión de Gabinete tras los encuentros con gobernadores

El funcionario se refirió al tratado entre el país que preside Donald Trump y el mandatario Javier Milei, con el objetivo de abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio comercial y las inversiones.

El diplomático destacó en la red social X que "está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina". Agregó: "Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos".

Embed

Por su parte, la embajada de EEUU en Buenos Aires destacó: "EEUU y Argentina han alcanzado un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión. Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina".

Lo definió como "una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países".

"El acuerdo incluye reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco", detallaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante la noche del miércoles, el presidente Donald Trump finalmente firmó la ley que levanta el cierre del Gobierno Federal más largo de la historia de Estados Unidos.

Donald Trump firmó la ley para reabrir el gobierno de Estados Unidos

play

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con Argentina

Epstein y Trump fueron amigos durante años.

Qué dicen los mails de Jeffrey Epstein que comprometen a Donald Trump

Trump pidió no desviar la atención del fin del shutdown.

Trump no respondió preguntas sobre Epstein y acusó a los demócratas de "revivir el engaño"

https://www.c5n.com/mundo/del-lujo-al-terror-asi-era-la-siniestra-mansion-jeffrey-epstein-manhattan-n220702

Del lujo al terror: así era la siniestra mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan

Epstein y Trump: más evidencias sobre sus vínculos.

La sombra de Jeffrey Epstein: casos de abuso sexual en Estados Unidos que involucran al poder

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Hace 6 minutos
Javier Milei buscará que las reformas pasen por el Congreso, aunque no descarta hacerlo por decreto.

Aseguran que Javier Milei planea modificar la ley de glaciares para destrabar proyectos mineros

Hace 34 minutos
Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Hace 41 minutos
El comunicado de Unión tras el allanamiento en la casa de Tarragona

Unión respaldó a Cristian Tarragona tras el allanamiento en su casa

Hace 48 minutos
New Glenn, el colosal cohete de 98 metros de altura de Jeff Bezos, tiene la capacidad de colocar su cápsula superior en la órbita de la Tierra y volver al planeta listo para una nueva misión.

Jeff Bezos lanzó la primera misión a Marte liderada por una empresa privada

Hace 52 minutos