El embajador de Estados Unidos en Argentina celebró el acuerdo comercial entre ambos países: "Nunca estuvimos tan juntos"

Peter Lamelas celebró el entendimiento económico y apoyó a Javier Milei con la reformas que impulsa en el país.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina , Peter Lamelas , se refirió al acuerdo comercial alcanzado entre ambos países y aseguró: "Nunca estuvimos tan j untos, nunca estuvimos tan decididos".

El funcionario se refirió al tratado entre el país que preside Donald Trump y el mandatario Javier Milei , con el objetivo de abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio comercial y las inversiones.

El diplomático destacó en la red social X que "está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina". Agregó: "Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos".

Por su parte, la embajada de EEUU en Buenos Aires destacó: "EEUU y Argentina han alcanzado un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión. Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina".

Lo definió como "una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países".

"El acuerdo incluye reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco", detallaron.