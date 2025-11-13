Vivo de milagro: le clavaron una llave en la cabeza tras una pelea durante un partido Jonathan “El Corto” Smith, exjugador de General Lamadrid, fue apuñalado con una llave de auto en el cráneo al intentar separar a otras personas en una batalla campal entre familiares. Por







La víctima del intento de homicidio con una llave de vehículo.

Un exmediocampista de Club Atlético General Lamadrid sufrió un violento ataque en el que terminó fuertemente herido. El miércoles, en el Club GEVE de Berazategui, Smith intentó interceder en una violenta batalla campal cuandoel agresor le clavó una llave de auto en la cabeza y le provocó una herida de extrema gravedad.

Se desarrollaba un encuentro de fútbol femenino de la categoría sub 16 y, como siempre, Jonathan “El Corto” Smith estaba viendo jugar a su hija. Durante el partido amateur se produjo una discusión entre padres que escaló y se convirtió en una violenta pelea. El saldo fue una profunda herida en la cabeza de la víctima con una llave de auto, que pudo haberle causado la muerte.

El parte médico y la investigación policial Smith fue trasladado de urgencia al hospital Evita Pueblo, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Por suerte, y aunque la herida se produjo en una zona extremadamente delicada, las últimas informaciones de los profesionales médicos indican que la operación fue exitosa. Sin embargo, "El Corto" Smith permanece internado en terapia intensiva, y su evolución es monitoreada minuto a minuto. Su familia afirma que "está vivo de milagro".

El agresor, que fue identificado por sus iniciales G. A., permanece detenido y la causa fue caratulada como "tentativa de homicidio". También se secuestró un vehículo Chevrolet Zafira.

El caso y sus consecuencias, que siguen en investigación bajo el seguimiento de la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui, ponen nuevamente en el centro del debate la falta de seguridad y el descontrol en los espectáculos deportivos, incluso en las categorías infantiles y juveniles.