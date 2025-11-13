13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vivo de milagro: le clavaron una llave en la cabeza tras una pelea durante un partido

Jonathan “El Corto” Smith, exjugador de General Lamadrid, fue apuñalado con una llave de auto en el cráneo al intentar separar a otras personas en una batalla campal entre familiares.

Por
La víctima del intento de homicidio con una llave de vehículo.

La víctima del intento de homicidio con una llave de vehículo.

Un exmediocampista de Club Atlético General Lamadrid sufrió un violento ataque en el que terminó fuertemente herido. El miércoles, en el Club GEVE de Berazategui, Smith intentó interceder en una violenta batalla campal cuandoel agresor le clavó una llave de auto en la cabeza y le provocó una herida de extrema gravedad.

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.
Te puede interesar:

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Se desarrollaba un encuentro de fútbol femenino de la categoría sub 16 y, como siempre, Jonathan “El Corto” Smith estaba viendo jugar a su hija. Durante el partido amateur se produjo una discusión entre padres que escaló y se convirtió en una violenta pelea. El saldo fue una profunda herida en la cabeza de la víctima con una llave de auto, que pudo haberle causado la muerte.

El parte médico y la investigación policial

Smith fue trasladado de urgencia al hospital Evita Pueblo, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Por suerte, y aunque la herida se produjo en una zona extremadamente delicada, las últimas informaciones de los profesionales médicos indican que la operación fue exitosa. Sin embargo, "El Corto" Smith permanece internado en terapia intensiva, y su evolución es monitoreada minuto a minuto. Su familia afirma que "está vivo de milagro".

El agresor, que fue identificado por sus iniciales G. A., permanece detenido y la causa fue caratulada como "tentativa de homicidio". También se secuestró un vehículo Chevrolet Zafira.

El caso y sus consecuencias, que siguen en investigación bajo el seguimiento de la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui, ponen nuevamente en el centro del debate la falta de seguridad y el descontrol en los espectáculos deportivos, incluso en las categorías infantiles y juveniles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fernando Báez Sosa, en una de las imágenes del trailer de la serie docimental de Netflix.
play

Se estrenó la docuserie de Netflix sobre el caso Báez Sosa: las impactantes revelaciones de los rugbiers condenados

play

Viudos negros apuñalaron a un psicólogo en Palermo y le robaron: "Me ataron en la cama"

Los detalles sobre la detención de Walter Bilbao

Los detalles sobre la detención de Walter Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

Las estafas románticas a través de internet, cada vez más frecuentes.

San Juan: sedujo a una mujer por Tinder, la estafó por más de $4 millones y ahora le devolverá el dinero

La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Yiya Murano es reconocida por los crímenes que realizó.

Conocida por todos: cuál es la historia de Yiya Murano, la primera asesina serial argentina

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Hace 11 minutos
Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Hace 14 minutos
Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Hace 19 minutos
Javier Milei buscará que las reformas pasen por el Congreso, aunque no descarta hacerlo por decreto.

Aseguran que Javier Milei planea modificar la ley de glaciares para destrabar proyectos mineros

Hace 47 minutos
Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Hace 54 minutos