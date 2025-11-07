A 55 años del demoledor nocaut de Carlos Monzón a Nino Benvenuti

El 7 de noviembre de 1970, en el Palazzo dello Sport de Roma, el santafesino desafió todos los pronósticos y tiró al suelo al italiano, el ídolo local y campeón mundial de los medianos. La derecha justa en el momento indicado llevó a conquistar el cinturón más significativo del deporte que quedó inmortalizado en la memoria de un país.

El deporte argentino vivió uno de sus momentos de gloria más destacados de la historia de la mano de Carlos Monzón , el boxeador santafesino que conquistó el mundo el 7 de noviembre de 1970 al derrotar a uno de los deportistas más importantes del momento, el italiano Giovanni Benvenuti en el ring del Palazzo dello Sport de Roma. Un derechazo certero a la mandíbula de Nino fue el detonante para tumbarlo y poder traer el cinturón al país.

Nacido el 7 de agosto de 1942 en Santa Rosa de Calchines, quinto hijo de Amalia Ledesma y Roque Monzón, de ascendencia mocoví y de familia humilde. Fue canillita, sodero y lechero, hasta que en 1959 consiguió su primera pelea de forma amateur. El 6 de febrero de 1963 debutó profesionalmente y ganó por nocaut. Tras una serie de derrotas que lo llevaron a mejorar sus golpes y perfeccionarse cada vez más, en 1966 se coronó campeón en Santa Fe y también en el Luna Park.

Su mánager, Juan Carlos Tito Lectoure, fue el encargado de negociar con el mánager Bruno Amaduzzi para obtener el crucial desafío, pero no la tenía fácil; la otra competencia era el estadounidense Emile Griffith, quien ya había peleado en tres ocasiones con el italiano. El anuncio llegó el 3 de julio de 1970.

Pero Monzón tenía un escollo más por superar: sus manos estaban resentidas por la mala alimentación infantil y el entrenamiento era clave para evitar todo tipo de lesiones. Por eso fue necesaria la intervención de Juan Carlos Lorenzo, el técnico de fútbol que dirigía a la Lazio de la capital italiana.

El mismo fue el que llevó a la concentración argentina dos médicos que le inyectaron las muñecas para infiltrarlo y que el dolor no apareciera en la pelea más importante de su vida. Así, en esas condiciones, con esas limitaciones, pero también con muchas virtudes, entre ellas, su derecha, llegó el gran día.

Afuera llovía, pero la gente no faltó al Palazzo dello Sport de Roma. Todos estaban expectantes a un nuevo gran desempeño de Nino, el favorito. No había muchas expectativas puestas sobre el argentino, pero sabían que no iba a ser sencillo. Ya tenía peleas ganadas, ya tenía nocauts, pero la idea generalizada era que "contra el italiano no va a poder".

Pero el argentino desafió todos los pronósticos. Supo pegar a tiempo, dañó y en el round 12 tiró al suelo al italiano, el ídolo local y campeón mundial de los medianos. La derecha justa en el momento indicado... el juez comenzó a contar y Benvenuti quedó tirado a su lado, con la mandíbula apoyada en la lona. Intentó reaccionar pero era imposible, estaba fulminado. El ring se llenó de gente y Monzón se consagró.

En el post, la gente salió a recorrer las calles al grito de “Dale negro” y “Dale campeón”. Hombres, mujeres y hasta niños y niñas.

Nacía un ídolo popular, una leyenda que batió el récord de defensas de un título mundial y que protagonizó algunas de las noches más gloriosas del box argentino.

Una gloria que lo condujo al mismo tiempo a la peor de las miserias humanas, tras ser hallado culpable del femicidio de Alicia Muñiz, el 14 de febrero de 1988. Llevaban seis años de casados y eran padres de Maximiliano, el único hijo de la pareja. Fue condenado a la pena de 11 años de prisión. En medio tuvo salidas transitorias y falleció en un accidente de tránsito en la ciudad Santa Rosa de Calchines el 8 de enero de 1995.

La historia de Carlos Monzón resume las luces y sombras de un ídolo. Su fuerza, disciplina y talento lo llevaron a lo más alto del boxeo mundial, convirtiéndose en un símbolo del esfuerzo y superación. Sin embargo, su vida también expuso el lado más oscuro de la fama y la violencia.