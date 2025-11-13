Tres argentinos nominados a los premios Puskás y Marta de FIFA: de quiénes se trata Varios futbolistas de nuestro país se destacaron con goles creativos y consiguieron posicionarse entre los 22 mejores del mundo. Por







Se revelaron los 22 futbolistas nominados a mejor gol de la temporada. FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció los 22 jugadores nominados a los premios Marta y Puskás, es decir a mejor gol femenino y masculino de la temporada 2024/25, y hay 3 protagonistas argentinos que podrían llevar nuestro país a lo más alto.

El Premio Puskás fue creado en 2009 en honor a la leyenda del fútbol húngaro Ferenc Puskás, considerado uno de los delanteros más grandes de la historia. Este galardón anual tiene como objetivo reconocer al autor del mejor gol masculino anotado durante la temporada, valorando la belleza, la importancia del partido y la ausencia del factor suerte.

Por su parte, el Premio Marta es una adición más reciente, instaurado en enero de 2024 para reconocer específicamente al gol más espectacular del fútbol femenino. Recibe su nombre en honor a la icónica futbolista brasileña Marta Vieira da Silva, considerada una de las mejores de todos los tiempos y ganadora de seis premios a Mejor Jugadora del Mundo de la FIFA.

garnacho Garnacho se llevó el último FIFA Puskás Award. Redes sociales A lo largo de los años, los únicos ganadores argentinos fueron Erik Lamela y Alejandro Garnacho en las ediciones 2021 y 2024, respectivamente, además de la particularidad que Lionel Messi nunca pudo lograrlo a pesar de sus 7 nominaciones y tres segundos puestos (2011, 2015 y 2019). Los otros representantes nacionales fueron Lisandro López (2011), Daniel Ludueña (2013), Carlos Tévez (2015), Alejandro Camargo (2017), Francisco González Metilli (2022), Álvaro Barreal (2023) y Walter Bou (2024).

Los nominados al premio FIFA Puskás 2024/25 Alerrandro: Vitória v. Cruzeiro (19 de agosto de 2024).

Alessandro Deiola: Cagliari v. Venezia (18 de mayo de 2025).

Pedro de la Vega : Cruz Azul v. Seattle Sounders (31 de julio de 2025).

: Cruz Azul v. Seattle Sounders (31 de julio de 2025). Santiago Montiel : Independiente v. Independiente Rivadavia (11 de mayo de 2025).

: Independiente v. Independiente Rivadavia (11 de mayo de 2025). Amr Nasser: Al-Ahly v. Pharco (17 de abril de 2025).

Carlos Orrantía: Querétaro v. Atlas (16 de abril de 2025).

Lucas Ribeiro: Mamelodi Sundowns v. Borussia Dortmund (21 de junio de 2025).

Declan Rice: Arsenal v. Real Madrid (8 de abril de 2025).

Rizky Ridho: Persija Jakarta v. Arema (9 de marzo de 2025).

Kévin Rodrigues: Kasimpasa v. Rizespor (9 de febrero de 2025).

Lamine Yamal: Espanyol v. FC Barcelona (15 de mayo de 2025). Las nominadas al premio FIFA Marta 2024/25 Jordyn Bugg: North Carolina Courage v. Seattle Reign (22 de marzo de 2025).

Mariona Caldentey: Olympique Lyonnais v. Arsenal (27 de abril de 2025).

Ashley Cheatley: Brentford v. Ascot United (3 de noviembre de 2024).

Kyra Cooney-Cross: Germany v. Australia (28 de octubre de 2024).

Jon Ryong-jong: Korea DPR v. Argentina (2 de septiembre de 2024).

Marta: Orlando Pride v. Kansas City Current (17 de noviembre de 2024).

Vivianne Miedema: Wales v. Netherlands (5 de julio de 2025).

Kishi Núñez : Argentina v. Costa Rica (8 de septiembre de 2024).

: Argentina v. Costa Rica (8 de septiembre de 2024). Lizbeth Ovalle: Tigres v. Guadalajara (3 de marzo de 2025).

Ally Sentnor: USA v. Colombia (20 de febrero de 2025).

Khadija Shaw: Hammarby v. Manchester City (21 de noviembre de 2024). Mirá los goles de de la Vega, Montiel y Núñez Embed - Pedro de la Vega INSANE GOLAZO in Seattle Sounders Leagues Cup Rout! Embed - ¡MONTIEL HIZO EL GOL DEL CAMPEONATO Y EL ROJO VA POR BOCA! Independiente 1-0 Indepte Rivadavia Embed - ¡GOLAZO DE #ARGENTINA! Kishi #NÚÑEZ desde LARGA DISTANCIA y la Albiceleste se ilusiona