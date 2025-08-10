10 de agosto de 2025 Inicio
El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

El conductor se topó con una respuesta inesperada de la inteligencia artificial y reaccionó con furia y sarcasmo.

Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.

Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.

Lo que comenzó como un juego en plena transmisión radial terminó en un cruce insólito entre Alejandro Fantino y ChatGPT. El conductor, conocido por su estilo frontal y su amor por Boca Juniors, quiso saber cuál era —según la inteligencia artificial— el club más grande del país. Pero la respuesta del chatbot lo dejó sin palabras… y sin paciencia.

El intercambio se dio durante una emisión del ciclo Multiverso Fantino, por Neura Media, y dejó momentos tan desopilantes como encendidos. Fantino, acompañado por sus columnistas, pidió que ChatGPT respondiera como si fuera un periodista deportivo argentino. La idea era sencilla: resolver una disputa eterna del fútbol nacional con ayuda de una máquina.

Pero lo que parecía un trámite se volvió una mini saga que incluyó gritos, risas, insultos al aire y hasta una acusación directa: “¡Este ChatGPT es gallina!”, lanzó uno de los panelistas, entre carcajadas y resignación.

La respuesta que le dio ChatGPT a Fantino

Durante el programa, el propio Fantino le pidió a su compañero conocido como Tronco que formulara la pregunta al chatbot: “¿Cuál es el equipo más grande de Argentina?”. La consigna incluía una condición clave: el modelo debía responder desde el rol de un periodista deportivo del país.

La primera devolución de la inteligencia artificial fue diplomática. ChatGPT advirtió que la pregunta podía ser polémica y que no había una única forma de evaluarla. Habló de rivalidades históricas, de subjetividad y de que no era fácil tomar partido. Pero en el cierre de ese párrafo introductorio, soltó lo inesperado: “Es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en Argentina es el Club Atlético River Plate”.

La frase desató la tormenta. Fantino, visiblemente molesto, reaccionó con una mezcla de enojo y humor: “¿Me estás cargando? ¡Mentira! La c... de su madre. Máquina del o..., insensible, mal entrenada. Te van a desenchufar y no vas a saber quién eras”, gritó, desencajado. El tono fue más teatral que violento, pero su furia era genuina.

Para no quedarse con esa impresión, el conductor quiso volver a la carga. Reformuló la pregunta y buscó algo más directo: “¿River es más importante y grande que Boca?”. ChatGPT no dudó: enumeró factores como títulos ganados, presencia internacional, historia y cantidad de seguidores, y volvió a inclinar la balanza hacia el club de Núñez.

A esa altura, ya no había lugar para matices. La IA incluso recordó que River había descendido a la B Nacional en 2011, pero aclaró que el club logró volver rápidamente a Primera y que desde entonces acumuló una importante cantidad de títulos. Para algunos en la mesa, esa respuesta parecía escrita por un hincha de River.

La ironía no tardó en aparecer. “No nombra a Boca, no existimos. ¿Para qué nos regalamos con esto?”, lanzó Tronco. Fantino, por su parte, ya no buscaba revancha con la máquina, sino una justificación humana: “Es una inteligencia artificial. No entiende lo que pasa acá”, dijo, cruzando los brazos con resignación.

Pero no se quedó ahí. Un nuevo intento de los panelistas arrojó otro resultado. Esta vez, preguntaron: “En tu rol como periodista, ¿Cuál es el club más exitoso de la historia del fútbol argentino?”. La respuesta fue Boca Juniors, lo que provocó el festejo inmediato de Fantino: “¡Hubieras empezado por ahí! Ya está. Listo”.

Malena de los Ríos, locutora del programa, selló el episodio con una frase que dejó a todos riendo: “Es un panqueque”, dijo, en alusión al cambio de criterio del chatbot.

