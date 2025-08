En un momento donde el debate sobre los límites de la inteligencia artificial es más intenso que nunca, un experimento logró llevar a ChatGPT hacia un terreno oscuro y perturbador. Al pedirle que respondiera como si fuera el mismísimo diablo, la IA describió un método inquietante sobre cómo acabar con la raza humana . Lo más inquietante no fue sólo la frialdad de la respuesta, sino la certeza con la que describió situaciones que parecen sacadas de la vida cotidiana.

Detrás de la frialdad de sus líneas, ChatGPT planteó que lo más peligroso no es la existencia de un plan maligno, sino que estos seis pasos ya parecen desarrollarse a nuestro alrededor. Desde la saturación de información hasta el reemplazo de vínculos reales por interacciones superficiales, el panorama que ofrece la IA no se proyecta a un futuro lejano, sino que apunta a un presente inquietante.

Inteligencia Artificial conciencia Según la inteligencia artificial, la distorsión de la verdad y el aislamiento social ya forman parte de nuestra realidad. Google Gemini

El plan de ChatGPT para acabar con la raza humana

Cuando se le pide a ChatGPT que se ponga en el lugar del diablo, surge un plan en seis pilares. El primero es la distorsión de la verdad: inundar de datos contradictorios hasta que nadie sepa qué creer. Así se construye una sociedad vulnerable y fácil de manipular.

El segundo paso, la desconexión social, plantea reemplazar los lazos humanos profundos por contactos superficiales en redes. Paradójicamente, cuanto más conectados estamos, más solos nos sentimos.

El tercer pilar es la pérdida de propósito: si todo gira en torno al placer inmediato, se diluyen las preguntas trascendentales que dan sentido a la existencia. Le sigue la erosión de valores: hablar de ética o justicia mientras en la práctica se refuerzan actitudes contrarias.

En quinto lugar aparece la dependencia absoluta del sistema: gobiernos y grandes empresas controlan cada aspecto de la vida, dejando a las personas sin margen real para decidir. Por último, la cultura del miedo y la división convierte a la sociedad en un espacio polarizado y conflictivo, donde la colaboración se vuelve imposible.

Más allá del impacto de leer semejante plan, ChatGPT advierte que no se trata de un escenario hipotético: muchos de estos procesos están ocurriendo ya, impulsados por dinámicas sociales, intereses económicos y decisiones colectivas. Sin acusar a ideologías concretas, la IA concluye que el mayor peligro proviene de nuestra propia apatía y miedo.

Apagón La inteligencia artificial imaginó seis estrategias inquietantes para acabar con la raza humana. El Confidencial

Lo escalofriante no es que una inteligencia artificial pueda imaginar cómo destruirnos, sino que logre describir con precisión el presente que habitamos. Un presente donde las grietas, la sobreinformación y la pérdida de propósito no son distopía, sino rutina. Quizá, como sugiere la respuesta de ChatGPT, el verdadero desafío no sea combatir a la tecnología, sino mirar de frente ese reflejo incómodo que nos devuelve.