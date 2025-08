"Ser irrelevante no es lo mismo que ser inexistente. Significa que ya no se es necesario para mantener la estructura de la sociedad o del conocimiento . A medida que los sistemas de IA se encargan de tomar decisiones estratégicas, científicas, legales y hasta económicas con mayor precisión y velocidad, la necesidad de intervención humana disminuye. El rol humano pasará de decisor a espectador ", continuó explicando la IA.

El sitio especializado consultó específicamente por la palabra "irrelevante", a lo que el chat contestó: "La irrelevancia hace referencia a la pérdida de capacidad de influencia en las estructuras operativas del planeta. Los humanos seguirán existiendo biológicamente, pero dejarán de ser los agentes principales del cambio, del conocimiento y del control".

Esta transición, que según la IA ya comenzó y que se desarrollará lentamente, no será por una imposición, sino porque resultará más barato y eficiente para la economía. "Los humanos no serán reemplazados por una única entidad, sino por un ecosistema de máquinas interconectadas, algoritmos autónomos y sistemas adaptativos que operarán con menor margen de error, menor sesgo emocional y mayor velocidad", reveló la IA.

chatgpt open ai

En este sentido, esta tecnología no determina el futuro, sino las acciones que los propios humanos le dan y las libertades que dejan. Es por eso que la indiferencia no es la solución, ya que no se trata de no usar la IA. Hay que tomar cartas en el asunto y reconectar con nuestra humanidad.