3 de noviembre de 2026 Inicio
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Nueva reunión de la mesa política del Gobierno, antes del viaje de Javier Milei a España

En el tradicional encuentro de los martes, la plana mayor del oficialismo se enfoca en recomponer la discusión interna, acercar posiciones con Patricia Bullrich y avanzar en los proyectos legislativos que aún permanecen pendientes de definición.

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Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.       

Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.       

Mientras el presidente Javier Milei se prepara para partir, en la noche de este martes, a un nuevo viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, la conducción de La Libertad Avanza se enfocará en recomponer la discusión interna, acercar posiciones con Patricia Bullrich y avanzar en los proyectos legislativos que aún permanecen pendientes de definición.

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A las 11de la mañana, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá una conferencia de prensa en la casa de Gobierno, antes de que la mesa política del oficialismo vuelva a reunirse a las 13:00 en el mismo lugar. Allí estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche.

Será una reunión más acotada, ya que dos de sus integrantes —el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem— se encuentran en Washington siguiendo de cerca el cierre de las elecciones en Estados Unidos, un proceso que en Buenos Aires se observa con especial atención.

En ese marco, la Mesa Política deberá repasar la estrategia para empujar el Presupuesto 2027, avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y definir la postura oficial sobre la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

Además, el encuentro tendrá como eje la coordinación de la visita del papa León XIV a la Argentina y se dará en la antesala del viaje internacional del presidente Javier Milei a España para participar de la Cumbre Iberoamericana.

La agenda del Gobierno incluye además una actividad del Ministro de Economía Luis Caputo que participará en la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el Goldencenter a las 9 de la mañana. En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda expondrá un diagnóstico sobre la coyuntura económica y delineará los principales lineamientos del plan oficial ante empresarios y referentes del sector industrial.

Agenda de Javier Milei en Madrid

El presidente iniciará este martes a las 23:00 una nueva misión oficial con destino a Madrid, España, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre y reunirá a 22 jefes de Estado y de Gobierno.

Durante las jornadas, los mandatarios abordarán ejes estratégicos como la creación de una alianza regional en Inteligencia Artificial a través del Foro Digital Iberoamericano, con el objetivo de impulsar un desarrollo tecnológico competitivo, ético y con enfoque humanista. También se avanzará en la conformación de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, destinada a coordinar acciones de prevención y asistencia frente a fenómenos climáticos extremos.

En el plano social y educativo, se prevé la aprobación de una declaración que coloque a la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas, reconociendo el cuidado como un derecho y atendiendo la informalidad laboral. Además, se impulsará la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, que facilitará el reconocimiento mutuo de títulos y estudios entre países, promoviendo el intercambio estudiantil y científico en la región.

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