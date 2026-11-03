Los bancos destacan el "orden macro" pero advierten que "sin crédito es muy difícil que el país logre progresar"

El titular de Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, elogió al Gobierno por los números fiscales, pero recordó que "el motor del desarrollo es el crédito".

En los pasillos de la 32° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) no se habló solo del presente complicado del sector: circularon todos los temas que hacen a la agenda económica. Entre elogios a ciertos aspectos del plan económico y críticas a otras variables, los bancos tienen mucho para decir sobre la necesidad de una reactivación del crédito como "motor del desarrollo".

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En diálogo con C5N , el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, vislumbró el futuro del sector crediticio, elogió la apuesta por al nuevo sistema de "cupones de crédito" para la reactivación y sentenció que "en términos generales lo que el país necesita y que nunca tuvo es tener la macro ordenada".

Ante la consulta sobre un análisis breve respecto a la mora de los argentinos en el sector bancarios, el fomento del crédito para empresas y particulares, Cesario se hizo eco de las palabras del titular del Palacio de Hacienda, sobre el crédito como "motor del desarrollo" y entiende que sin eso " es muy difícil que el país logre progresar o desarrollarse".

Para el titular del ABA, las deudas de las familias "es algo que nos viene preocupando y nos estamos ocupando": "Lo que nosotros notamos es que se está cumpliendo lo que adelantábamos, que paulatinamente el ratio de mora alto en familias iba a ir descendiendo".

Por eso, agregó "lo que encararon los bancos hace ya varios meses atrás es un proceso de refinanciación de deudas de la gente que entraba en mora temprana, por lo cual lo que estamos observando ahora es un descenso en el ratio de mora de 12% Todos los bancos, públicos y privados, están tratando de llevarlo a niveles más cercanos al 8%".

Luis Caputo habló en la conferencia de la UIA. Captura

La reactivación económica y el efecto "derrame"

El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) confirmó que la economía entró en recesión. Sobre este punto, Cesario fue claro en mostrar una preocupación, aunque aclaró: "Lo que nosotros vemos es que el Gobierno también está trabajando en términos de reactivar la actividad del crédito, o sea, está trabajando en dos o tres proyectos interesantes.

Sobre estos últimos, destacó como "el más importante" el nuevo sistema de los descuentos de cupones de crédito. "Eso va a movilizar el comercio y a su vez el consumo. ¿Por qué? Porque en este proyecto lo que el Banco Central va a hacer es que se arme una base donde todos los comercios de la Argentina pueden decir: 'Yo tengo tantos cupones de crédito a cobrar' y que los bancos libremente compitan ofreciendo la mejor tasa, lo cual eso va a producir mejor financiación para los comercios y que esta pueda de alguna manera mejorar sus precios de venta"

"El Gobierno está trabajando en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que esto suceda y bueno, es cuestión de ver cuándo rinde los frutos", sumó Cesario.

De cara al 2027, el titular de ABA aventura un buen año y coincide que "en términos generales lo que el país necesita y que nunca tuvo es una macro ordenada. Después como en todo proceso de adaptación, lo que va a haber es sectores que sufran un poco, algunos que les vaya bien, a otros muy bien, y habrá que ir acomodando para que esto derrame a todos los sectores".