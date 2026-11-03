3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Los bancos destacan el "orden macro" pero advierten que "sin crédito es muy difícil que el país logre progresar"

El titular de Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, elogió al Gobierno por los números fiscales, pero recordó que "el motor del desarrollo es el crédito".

Pablo Daniel Olmedo
Por
Pablo Daniel Olmedo
Los bancos destacaron la importancia del crédito en la reactivación.

Los bancos destacaron la importancia del crédito en la reactivación.

Pexels

En los pasillos de la 32° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) no se habló solo del presente complicado del sector: circularon todos los temas que hacen a la agenda económica. Entre elogios a ciertos aspectos del plan económico y críticas a otras variables, los bancos tienen mucho para decir sobre la necesidad de una reactivación del crédito como "motor del desarrollo".

La UIA destacó las medidas como un gesto del Gobierno.
Te puede interesar:

Primera reacción de la UIA a los anuncios de Caputo: "Un gesto para las empresas que lo necesitaban"

En diálogo con C5N, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, vislumbró el futuro del sector crediticio, elogió la apuesta por al nuevo sistema de "cupones de crédito" para la reactivación y sentenció que "en términos generales lo que el país necesita y que nunca tuvo es tener la macro ordenada".

Claudio Cesario, form&oacute; parte de la conferencia industrial de la UIA.&nbsp;

Claudio Cesario, formó parte de la conferencia industrial de la UIA.

Ante la consulta sobre un análisis breve respecto a la mora de los argentinos en el sector bancarios, el fomento del crédito para empresas y particulares, Cesario se hizo eco de las palabras del titular del Palacio de Hacienda, sobre el crédito como "motor del desarrollo" y entiende que sin eso "es muy difícil que el país logre progresar o desarrollarse".

Para el titular del ABA, las deudas de las familias "es algo que nos viene preocupando y nos estamos ocupando": "Lo que nosotros notamos es que se está cumpliendo lo que adelantábamos, que paulatinamente el ratio de mora alto en familias iba a ir descendiendo".

Por eso, agregó "lo que encararon los bancos hace ya varios meses atrás es un proceso de refinanciación de deudas de la gente que entraba en mora temprana, por lo cual lo que estamos observando ahora es un descenso en el ratio de mora de 12% Todos los bancos, públicos y privados, están tratando de llevarlo a niveles más cercanos al 8%".

Luis Caputo habl&oacute; en la conferencia de la UIA.&nbsp;

Luis Caputo habló en la conferencia de la UIA.

La reactivación económica y el efecto "derrame"

El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) confirmó que la economía entró en recesión. Sobre este punto, Cesario fue claro en mostrar una preocupación, aunque aclaró: "Lo que nosotros vemos es que el Gobierno también está trabajando en términos de reactivar la actividad del crédito, o sea, está trabajando en dos o tres proyectos interesantes.

Sobre estos últimos, destacó como "el más importante" el nuevo sistema de los descuentos de cupones de crédito. "Eso va a movilizar el comercio y a su vez el consumo. ¿Por qué? Porque en este proyecto lo que el Banco Central va a hacer es que se arme una base donde todos los comercios de la Argentina pueden decir: 'Yo tengo tantos cupones de crédito a cobrar' y que los bancos libremente compitan ofreciendo la mejor tasa, lo cual eso va a producir mejor financiación para los comercios y que esta pueda de alguna manera mejorar sus precios de venta"

"El Gobierno está trabajando en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que esto suceda y bueno, es cuestión de ver cuándo rinde los frutos", sumó Cesario.

De cara al 2027, el titular de ABA aventura un buen año y coincide que "en términos generales lo que el país necesita y que nunca tuvo es una macro ordenada. Después como en todo proceso de adaptación, lo que va a haber es sectores que sufran un poco, algunos que les vaya bien, a otros muy bien, y habrá que ir acomodando para que esto derrame a todos los sectores".

Noticias relacionadas

en plena crisis de las pymes, el gobierno anuncio que suspende los embargos de arca

En plena crisis de las pymes, el Gobierno anunció que suspende los embargos de ARCA

Luis Caputo habla ante empresarios y funcionarios.

Caputo aseguró que el objetivo es "bajar el costo argentino sin engañarnos con devaluaciones"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictaminó uno de los feriados bancarios de noviembre.

Cinco días seguidos sin bancos en noviembre: cuándo no abren las sucursales y qué alternativas hay para operar

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

En medio de las elecciones en EEUU, el dólar abre en el máximo histórico: $1.565

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 3 de noviembre

El dólar oficial atraviesa el último trimestre del año sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial llegó a un nuevo récord a la espera de las elecciones en EEUU

Rating Cero

Juan Atkins tenía 64 años. 
play

Murió el DJ Juan Atkins, pionero del tecno a los 64 años

Quién agarró el ramo en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Revelaron quién agarró el ramo en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Mirtha Legrand dejará de conducir su programa, según adelantó un periodista. 

El secreto mejor guardado de la TV: quién es la figura que ocupará el lugar de Mirtha Legrand los sábados

La modelo se mostró golpeada por el fallecimiento de su perro.

La muerte que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento.

"Entró llorando", invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron detalles inéditos

El hijo de Romina Yan debutó con triunfo en el automovilismo. 

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, ganó en el TC2000 y emocionó con la dedicatoria a su mamá

últimas noticias

El arquero se encuentra devastado por la situación ocurrida.

Se supo cómo está Owono luego de la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel

Hace 12 minutos
La UIA destacó las medidas como un gesto del Gobierno.

Primera reacción de la UIA a los anuncios de Caputo: "Un gesto para las empresas que lo necesitaban"

Hace 17 minutos
Después de someterse a una operación por una adenocarcinoma pulmonar, León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre.

Para el Vaticano, la gira del Papa por América Latina será "volver a casa"

Hace 25 minutos
Desde Conadu Histórica y Fatun realizan medidas de fuerza. 

Paro universitario: docentes y no docentes reclaman por el incumplimiento de Financiamiento

Hace 37 minutos
Una tragedia conmocionó al fútbol español.

Quién es Owono, el arquero de Andorra que chocó con Jesús de Miguel, el delantero español que murió

Hace 49 minutos