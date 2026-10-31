Hackeo al Corinthians: anunciaron el falso fichaje de Lionel Messi y provocaron revuelo en Brasil

El sitio oficial del club paulista fue vulnerado durante la madrugada del sábado por atacantes informáticos que publicaron un extenso comunicado engañoso y una imagen del astro argentino vistiendo la camiseta del Timão.

El ataque cibernético incluyó una foto de Messi con la camiseta del Corinthians.

Durante la madrugada del sábado, la página web oficial de Corinthians fue blanco de un ciberataque ejecutado por personal externo al club. Durante el hackeo, los responsables del hecho utilizaron el portal oficial para difundir una insólita noticia falsa: la supuesta contratación de Lionel Messi como nuevo refuerzo del equipo para la temporada 2027.

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El falso anuncio no se limitó a una breve mención, sino que simularon un comunicado oficial completo en el que explicaban los supuestos detalles financieros del acuerdo entre las partes para sumar al actual capitán del Inter Miami. Además, la publicación incluyó declaraciones inventadas atribuidas al futbolista argentino sobre su alegría por jugar en Brasil, junto a u na imagen manipulada de Messi portando la indumentaria de Corinthians.

Tan pronto como los administradores del sitio web advirtieron la vulneración informática, procedieron a retirar el contenido engañoso. Con el objetivo de realizar las verificaciones técnicas indispensables para asegurar el sistema, el club interrumpió temporalmente el servicio digital y colocó bajo estado de mantenimiento tanto la web principal como el portal de su estadio, el Neo Química Arena.

A través de un comunicado emitido tras retomar el control del servidor, las autoridades de Corinthians informaron que la amenaza fue neutralizada rápidamente por su equipo de Tecnología de la Información (TI). Asimismo, la institución confirmó que no se registraron pérdidas financieras ni filtración de datos e información reservada del club, aunque remarcó que se encuentra reforzando los mecanismos de seguridad digital.

El ciberataque tuvo lugar pocas horas después de la victoria por 2-0 lograda por Corinthians frente a Mirassol por la trigésima tercera fecha del Brasileirão. El episodio se suma además a un hecho similar ocurrido pocos días atrás en Palmeiras, clásico rival de la institución paulista, cuya página web también fue hackeada con publicaciones orientadas a burlarse de sus antecedentes deportivos.

El comunicado de Corinthians tras el hackeo a su sitio web oficial

“Corinthians Paulista informa que identificó, durante la madrugada de este sábado 31, un ciberataque dirigido al sitio web oficial del club.

El incidente fue neutralizado rápidamente por nuestro equipo de Tecnologías de la Información (TI). No se detectaron pérdidas financieras ni filtración de datos e información pertenecientes a Corinthians .

Como medida preventiva, el club está trabajando para reforzar los protocolos de seguridad de sus entornos digitales. Por este motivo, las páginas web oficiales del Corinthians Paulista y del Neo Química Arena se encuentran temporalmente fuera de servicio.

Corinthians continúa supervisando sus sistemas y tomando todas las medidas técnicas necesarias para ampliar los mecanismos de protección y restablecer la funcionalidad de sus sitios web".